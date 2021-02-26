İran'dan, Ermenistan'da taraflara

İran Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada Hatibzade, Ermenistan'daki gelişmeleri "dikkatle" takip ettiklerini bildirdi.
Hatibzade, Ermenistan'daki tüm taraflara "itidal" ve "şiddetten uzak durmaları" çağrısında bulundu.
Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, bugün, Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.
Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da, Ermenistan'da ordunun siyasete karışmaması gerektiğini ve Ermenistan'ın demokrasisini desteklediklerini açıklamıştı.
YORUMLAR