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        Haberler Dünya İran'dan tahliye edilen Sudan vatandaşları Türkiye'ye ulaştı | Dış Haberler

        İran'dan tahliye edilen Sudan vatandaşları Türkiye'ye ulaştı

        Sudan, İsrail'in İran'a yönelik devam eden saldırıları nedeniyle, İran'da yaşayan Sudan vatandaşları ile ailelerini Türkiye'ye tahliye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 20:27 Güncelleme: 19.06.2025 - 20:27
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        İran'dan tahliye edilen Sudan vatandaşları Türkiye'ye ulaştı
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        Sudan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in İran’a yönelik devam eden saldırıları nedeniyle, Sudan vatandaşlarının Türkiye'ye tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

        Tahliye sürecinin, Sudan’ın Tahran ve Ankara Büyükelçilikleri ile İstanbul Başkonsolosluğu’nun koordinasyonunda gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, süreç boyunca vatandaşların güvenliği ve ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm önlemlerin alındığı ifade edildi.

        Açıklamada, tahliyenin Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan plan çerçevesinde başarıyla tamamlandığı kaydedildi.

        Tahliye edilen kişi sayısı ile ilgili bilgi verilmedi.

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