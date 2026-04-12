        Haberler Dünya Ortadoğu İran Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması | Dış Haberler

        İran Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması

        İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'na ilişkin "Yapılacak herhangi bir yanlış hamle düşmanı Hürmüz Boğazı'nda ölümcül bir girdaba hapsedecek." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 20:45 Güncelleme:
        İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüntüler paylaştı.

        Paylaşılan görüntülerde bir insansız hava aracının (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde gözlem yaptığı görüldü.

        Görüntülerle birlikte yayımlanan açıklamada ise "Tüm trafik, silahlı kuvvetlerin kontrolü altında. Yapılacak her hangi bir yanlış hamle, düşmanı Hürmüz Boğazı'nda ölümcül bir girdaba hapsedecek." ifadeleri kullanıldı.

        ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmediğini ve "ABD donanmasının, Hürmüz Boğazı'na girmeye veya boğazdan çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını" belirtmişti.​​​​​​​

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

