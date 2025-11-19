Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran: Eşit statü ve karşılıklı saygı şartıyla ABD ile müzakerelere hazırız | Dış Haberler

        İran: Eşit statü ve karşılıklı saygı şartıyla ABD ile müzakerelere hazırız

        İran dini lideri Hamaney'in başdanışmanı Harrazi, ülkesinin ABD ile "eşit statü ve karşılıklı saygı" şartıyla müzakerelere hazır olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 14:17 Güncelleme: 19.11.2025 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran'dan ABD ile müzakere açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı ve ülke lideri Ali Hamaney'in başdanışmanı Kemal Harrazi, "eşit statü ve karşılıklı saygı" şartıyla Tahran'ın ABD ile müzakerelere başlayabileceğini söyledi.

        ABD merkezli CNN'e konuşan Harrazi, İran-ABD ilişkilerine yönelik soruları yanıtladı.

        Harrazi, "Karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde, konu ve müzakere süreci önceden belirlenmiş olursa, biz buna (ABD ile müzakerelere) hazırız." dedi.

        İlk adımı Washington yönetiminin atması gerektiğini dile getiren Harrazi, "Bizim ileri sürdüğümüz şartlar çerçevesinde bizimle etkileşime girmeye hazır olduklarını göstermeliler." diye konuştu.

        İran'ın nükleer faaliyetlerinin süreceğini belirten Harrazi, "Uranyum zenginleştirmeye devam etmeliyiz. Çünkü nükleer santrallerimiz ve tıbbi faaliyetlerimiz için yakıta ihtiyacımız var. Zenginleştirmeyi durduramayız. Ancak seviyesi müzakere edilebilir." açıklamasında bulundu.

        Ülkesinin balistik füze programından vazgeçmeyeceğini ve bu alanda çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Harrazi, "Kendimizi savunmalıyız. Üretebildiğimiz her türlü savunma silahını geliştirmeyi sürdüreceğiz. ABD ve diğer ülkelerle sadece nükleer konuyu müzakere ederiz. Füze programı dahil diğer konuları müzakere etmeyiz." dedi.

        Bir soru üzerine Harrazi, İsrail ve ABD'nin saldırılarında hedef alınan Natanz ve Fordo nükleer tesislerinde henüz incelemelerin başlamadığını belirterek, ülke lideri Hamaney'in kitle imha silahı üretilmesini yasaklayan fetvasının değişmesinin ise mümkün olmadığını kaydetti.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!