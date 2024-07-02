İran: Gazze'de ABD'nin suçu, İsrail'den az değil İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Gazze'de işlenen insanlık suçlarının izahının mümkün olmadığını belirterek bu konuda ABD'nin en az İsrail kadar suçlu olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı Giriş: 02.07.2024 - 11:03 Güncelleme: 02.07.2024 - 11:05 facebook

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