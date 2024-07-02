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        Haberler Dünya İran: Gazze'de ABD'nin suçu, İsrail'den az değil | Dış Haberler

        İran: Gazze'de ABD'nin suçu, İsrail'den az değil

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Gazze'de işlenen insanlık suçlarının izahının mümkün olmadığını belirterek bu konuda ABD'nin en az İsrail kadar suçlu olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 11:03 Güncelleme: 02.07.2024 - 11:05
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        İran: Gazze'de İsrail kadar ABD de suçlu
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        Sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada Kenani, Filistin ve Gazze'de işlenen insanlık suçlarına dikkati çekti.

        Kenani, "(Gazze'deki) Bu korkunç cinayetlerin sürmesinde ABD ve İsrail destekçilerinin suçu, (Siyonist) rejiminden az değildir." ifadelerini kullandı.

        Filistin ve Gazze'deki insanlara yaşatılan acı ve ıstırabın tarif edilemez olduğunu vurgulayan Kenani, işlenen cinayetler karşısında susmanın insani ve ahlaki sorumluluktan kaçmak olduğunu kaydetti.

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