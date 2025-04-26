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        Haberler Dünya İran ile Pakistan Dışişleri Bakanları 'Hindistan-Pakistan gerginliğini' görüştü | Dış Haberler

        İran ile Pakistan Dışişleri Bakanları 'Hindistan-Pakistan gerginliğini' görüştü

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Hindistan ile Pakistan arasında son günlerde yaşanan gerginliği ele aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 10:58 Güncelleme: 26.04.2025 - 10:58
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        İran ve Pakistan arasında 'Hindistan' görüşmesi
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        Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erakçi, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda görüştü.

        Erakçi, bölgedeki gelişmelerden duyduğu üzüntüyü dile getirerek kriz yönetiminde her iki tarafın da itidalli olması ve sabretmesinin önemli olduğunu belirtti.

        İran’ın her iki ülkeyle ilişkilerinin iyi olduğunu aktaran Erakçi, ülkesinin, Yeni Delhi ile İslamabad arasındaki gerginliği azaltmaya ve istikrarı güçlendirmeye yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.

        Pakistan Dışişleri Bakanı Dar da ülkesi ile Hindistan arasındaki son gelişmeler hakkında açıklamada bulunarak İran'ın iki ülke arasında ortaya çıkan gerginliği azaltmaya yönelik tavrını takdir ettiğini dile getirdi.

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        Pahalgam terör saldırısı

        Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

        Hindistan yönetimi, saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunmuş ve "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almıştı.

        Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini isteyen Hint yönetimi, Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

        Pakistan ise suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

        Pakistan hükümeti, ayrıca Hindistan vatandaşlarına verilen tüm vizelerin askıya alındığını açıklamıştı.

        İslamabad yönetimi, Hindistan'la 1971'deki savaşın ardından imzalanan ve taraflar arasında Kontrol Hattı'nı (LOC) kuran Simla Antlaşması'nı da askıya alabileceğini ima etmişti.

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