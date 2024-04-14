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        Haberler Dünya İran'ın İsraile hava saldırısı sonrası Kuveyt "güvenlik hazırlıklarını" görüştü

        İran'ın İsraile hava saldırısı sonrası Kuveyt "güvenlik hazırlıklarını" görüştü

        Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, İran'ın İsrail'e yönelik İHA saldırısının ardından Kuveyt hükümeti, Başbakan Muhammed es-Sabah başkanlığında olağanüstü toplantı düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 05:44 Güncelleme: 14.04.2024 - 05:44
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        Kuveyt "güvenlik hazırlıklarını" görüştü
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        Kuveyt hükümeti, İran'ın İsrail'e hava saldırısı sonrası, ülkenin "güvenlik hazırlıklarını" görüştü.

        Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, İran'ın İsrail'e yönelik İHA saldırısının ardından Kuveyt hükümeti, Başbakan Muhammed es-Sabah başkanlığında olağanüstü toplantı düzenledi.

        Toplantıda, güvenlik düzeyinde tüm ihtimallere karşı çeşitli hazırlıklar, temel hizmetlerin güvence altına alınması ve tüm ihtiyaçların sağlanması konuları ele alındı.

        Öte yandan, Kuveyt Havayolları, gelen ve giden tüm uçuşları gerilimli bölgelerden uzaklaştırma kararı aldı.

        Uçuşların yeni bir sefer planına göre yapılacağı aktarıldı.

        Irak, Ürdün ve Lübnan, İran'dan İsrail'e yönelik başlatılan İHA saldırılarının ardından hava sahalarını kapattıklarını duyurmuştu.

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        #kuveyt
        #Muhammed es-Sabah
        #haberler
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