İran'ın Riyad Büyükelçiliği 7 yıl sonra yeniden açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

İran'ın Riyad Büyükelçiliği 7 yıl sonra yeniden açıldı

İran ve Suudi Arabistan arasındaki normalleşme adımlarının ardından Tahran yönetimi Riyad'a büyükelçi atadı. Büyükelçinin bugün göreve başlamasıyla 7 yıllık diplomatik kesinti sona erdi.

İran'ın Riyad Büyükelçiliği 7 yıl sonra yeniden açıldı
AA / HABERTURK.COM

İran'ın Suudi Arabistan'daki Riyad Büyükelçiliği 7 yıl aradan sonra yeniden açıldı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran'ın Riyad Büyükelçiliği'nin açılış törenine Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Bigdeli de katıldı.

Böylece 7 yıl sonra İran'ın Riyad Büyükelçiliği yeniden açıldı.

İKİ ÜLKE ARASINDA DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN KOPMASI

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimrin de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti.

İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binası, İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti.

Bu saldırıların ardından Suudi Arabistan yönetimi, 3 Ocak'ta İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu.

NORMALLEŞME SÜRECİ

Riyad ve Tahran, 7 yıl aradan sonra 10 Mart'ta Pekinde Çinli yetkililerin aracılığıyla diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan da 6 Nisanda Pekin'de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

Abdullahiyan, 11 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçisini kendilerine tanıttığını aynı şekilde kendilerinin de Riyad'a atanacak büyükelçiyi kısa süre içerisinde Suudi Arabistan'a bildireceğini söylemişti.

İran, 23 Mayıs'ta Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Enayeti'nin Riyad Büyükelçisi olarak atandığını açıklamıştı.

Fotoğraf: AA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Bakan Fidan, Yunan mevkidaşıyla görüştü
DÜNYA Bakan Fidan, Yunan mevkidaşıyla görüştü
CIA Direktörü William Burns, Meriç ve Dedeağaç'ı ziyaret etti
DÜNYA CIA Direktörü, Meriç ve Dedeağaç'ı ziyaret etti
Almanya Devlet Bakanı Roth, Rammstein grubu hakkındaki iddiaların aydınlatılmasını istedi
DÜNYA Almanya'da gündem Rammstein solisti Till Lindemann
İngiltere Başbakanı Beyaz Saray'a geliyor
DÜNYA İngiltere Başbakanı Beyaz Saray'a geliyor
Ukrayna'da Kakhovka Barajı vuruldu, Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı
DÜNYA Baraj vuruldu, Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı
NATO, Slovakya'da seçime müdahale suçlamalarını reddetti
DÜNYA NATO'dan, Slovakya muhalefetinin iddialarına ...
Görenleri şaşırtan giyilebilir pasta Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi
DÜNYA Elbise gibi gözükse de bu aslında bir pasta!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ilk paylaşım
DÜNYA Dışişleri Bakanı Fidan'dan ilk paylaşım
AB tarihinin en büyük para cezası: Polonya'ya 550 milyonu aşkın para cezası kesildi
DÜNYA AB tarihinin en büyük para cezası Polonya'ya kesildi
Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi: Ayaklanma planı engellendi
DÜNYA Kırgızistan: Ayaklanma planı engellendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.