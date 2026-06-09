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        Haberler Gündem Güncel İran-İsrail gerilimi hava ulaşımını etkiledi: Tahran uçağı Van'a acil iniş yaptı | Son dakika haberleri

        İran-İsrail gerilimi hava ulaşımını etkiledi: Tahran uçağı Van'a acil iniş yaptı

        İran ile İsrail arasında yaşanan hava saldırıları hava trafiğini de etkiledi. İran hava sahasının geçici olarak kapatılması üzerine İstanbul'dan İran'ın başkenti Tahran'a gitmek üzere havalanan yolcu uçağı, rotasını değiştirerek Van Ferit Melen Havalimanı'na acil iniş yaptı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 09:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tahran uçağı Van'a acil iniş yaptı
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        İran ile İsrail arasında yaşanan hava saldırıları ve bölgede artan gerilim, sivil hava trafiğini de etkiledi. İran hava sahasının geçici olarak kapatılması üzerine İstanbul'dan İran'ın başkenti Tahran'a gitmek üzere havalanan yolcu uçağı, rotasını değiştirerek Van Ferit Melen Havalimanı'na acil iniş yaptı.

        İHA'nın haberine göre dün gece İstanbul'dan hareket eden ve içerisinde İran vatandaşı olan yolcuları taşıyan Varesh Havayolları'na ait uçak, İran hava sahasının uçuşlara kapatılması nedeniyle Van'a yönlendirildi.

        Uçak, güvenli bir şekilde Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yaptı. Önceki geceden bu yana Van Ferit Melen Havalimanı'nda dünden beri bekleyen uçak, bugün akşam saatlerinde Tahran'a gitmek üzere Van'dan ayrıldı.

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