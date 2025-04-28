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        Haberler Dünya İran: İsrail'in herhangi bir eylemine yıkıcı karşılık veririz | Dış Haberler

        İran: İsrail'in herhangi bir eylemine yıkıcı karşılık veririz

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in ülkesine yönelik tehditlerini hayata geçirmesi halinde İran'dan yıkıcı bir karşılık göreceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 11:45 Güncelleme: 28.04.2025 - 11:45
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        İran'dan İsrail'e: Yıkıcı karşılık veririz
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        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasındaki müzakerelere karşı çıkan İsrail'in ülkesine yönelik tehditlerini hayata geçirmesi halinde İran'dan yıkıcı bir karşılık göreceğini söyledi.

        Bekayi, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemi ve bölgesel gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        İran-ABD müzakere sürecine değinen Bekayi, iki ülke yetkilileri arasındaki dolaylı görüşmelerin 3 Mayıs'ta yapılacağını ve müzakere yerinin Umman tarafından açıklanacağını belirtti.

        İran'ın müzakerelerde kırmızı çizgilerinin ne olduğu yönündeki bir soru üzerine Bekayi, İran'ın uranyum zenginleştirme hakkının korunması ve yaptırımların etkin şekilde kaldırılması olduğunu söyledi.

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        Bekayi, müzakerelerde, nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafı ülkelerin de yapıcı bir rol oynamasını beklediklerini söyledi.

        UAEA YETKİLİLERİ TEKNİK GÖRÜŞMELER İÇİN TAHRAN'DA

        Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) yetkililerinin İran ile teknik müzakerelerde bulunmak üzere Tahran'a geldiğini bildiren Bekayi, "Heyet İran'a ulaştı ve bugün İranlı uzmanlarla teknik görüşmelerde bulunacak. Bunlardan biri de güvenlik önlemleri meselesi. İran, Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın İran'ın nükleer dosyasıyla ilgili teknik ve hukuki inceleme yapmasını bekliyor." dedi.

        Bekayi, Filistin'de İsrail'in sürdürdüğü soykırımla ilgili bir soru üzerine ise "Maalesef soykırım artarak devam ediyor. Filistin'in yıkımını hedefleyen acı dolu manzaralara tanık olduk. Her insanın ayağa kalkıp tepkisini dile getirmesi ve barışı sağlamakla görevli kurumların görevlerini yerine getirmesi gerekmektedir." dedi.

        PEZEŞKİYAN'IN AZERBAYCAN ZİYARETİ

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Azerbaycan'a yaptığı ziyarete ilişkin de bilgi veren Bekayi, "Bu gezi önemli ve aylardır emek veriliyor. Bu ziyaret, İran-Azerbaycan ilişkilerinde yeni bir sayfa açabilir." ifadelerini kullandı.

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        Bekayi, ziyaret sırasında ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra çeşitli alanlarda mutabakat zaptları imzalanacağını bildirdi.

        "İSRAİL, DİKKATLERİ SOYKIRIMDAN BAŞKA YÖNE ÇEKMEK VE DİPLOMATİK SÜRECİ YOK ETMEK İSTİYOR"

        İsrail'in, İran ile ABD arasındaki müzakerelere ilişkin olumsuz tutumu ve ülkesine yönelik tehditlerinin sorulması üzerine Bekayi, "İsrail yetkilileri iki hedefe ulaşmaya çalışıyor. Dikkatleri işgal altındaki Filistin'de devam eden soykırımdan başka yöne çekmek ve bölgedeki herhangi bir diplomatik süreci yok etmek amacıyla bu tür ifadeler kullanıyorlar. Elbette bu yetkililer, İran'a karşı herhangi bir maceraya atılmanın veya bir hatanın yıkıcı bir karşılıkla karşılanacağını herkesten daha iyi biliyorlar." diye konuştu.

        İsrail'in uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini belirten Bekayi, Tel Aviv'i destekleyen Batılı ülkelerin bu tutumlarını gözden geçirmeleri gerektiğini vurguladı.

        Bekayi, Pakistan-Hindistan gerginliğine ilişkin ise Cammu Keşmir'deki saldırıyı kınadıklarını ve iki ülkenin de İran'ın dostu olduğunu söyledi.

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