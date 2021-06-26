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İran Meclisi, ülkede yasaklı sosyal medya uygulamaların kullananlara hapis cezasını konuşuyor

İran Meclisi, yargı tarafından erişim engeli getirilen sosyal medya uygulamalarını kullananlara para ve hapis cezaları öngören, ayrıca hükûmetin internet kullanımı üzerindeki yönetim yetkisinin Silahlı Kuvvetlere devredilmesini hedefleyen kanun teklifini görüşmeye hazırlanıyor.

İran Meclisi, ülkede yasaklı sosyal medya uygulamaların kullananlara hapis cezasını konuşuyor
İran'da tartışmalı karar
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AA

Meclise sunulan "İnternet kullanıcılarının haklarını korumak ve mesajlaşma uygulamalarını düzenlemek" adı verilen kanun teklifi, gelecek hafta görüşülmek üzere gündeme alındı.

Yabancı sosyal medya uygulamalarına ülkede resmi olarak kayıt olma ve İran yasalarına uyma zorunluluğu getirecek teklifin yasalaşması halinde bu şartlara uymayan yabancı uygulamaların faaliyetine son verilecek.

İNTERNET KULLANIMI ÜZERİNDEKİ YÖNETİMİN SİLAHLI KUVVETLERE DEVREDİLMESİ

Yargı tarafından erişim engeli getirilen uygulamaları sanal özel ağlar (VPN) vasıtasıyla kullanan kişi ve kuruluşlara para ve hapis cezası öngören teklif aynı zamanda hükûmetin internet kullanımı üzerindeki yönetim yetkisinin Silahlı Kuvvetlere devredilmesini hedefliyor.

Teklifte ayrıca yerli sosyal medya uygulamalarını desteklemek amacıyla yabancı uygulamaların internet bant genişliğinin yerli uygulamaların yarı kapasitesine indirilmesi öngörülüyor.

İran'da Telegram, Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya platformlarına getirilen erişim engellerini aşmak için yaygın olarak VPN kullanılıyor.

YASAK OLMASINA RAĞMEN LİDERLER DE KULLANIYOR

Twitter ülkede yasak olmasına rağmen İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif başta olmak üzere devletin üst düzey isimleri tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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