        Haberler Dünya Ortadoğu İran: Saldırılarda 170 öğretmen ve öğrenci öldü | Dış Haberler

        İran: Saldırılarda 170 öğretmen ve öğrenci öldü

        ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında 170 öğrenci ve öğretmenin yaşamını yitirdiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 06:38
        İran: Saldırılarda 170 öğretmen ve öğrenci öldü
        İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şu ana kadar ABD-İsrail saldırılarında 170 öğrenci ve öğretmen yaşamını yitirdi." ifadeleri kullanıldı.

        AA'nın haberine göre; İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırısında 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

        #ABD
        #israil
        #iran
        #Son dakika haberler
