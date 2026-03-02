İran: Saldırılarda 170 öğretmen ve öğrenci öldü
ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında 170 öğrenci ve öğretmenin yaşamını yitirdiği bildirildi
Giriş: 02.03.2026 - 06:38 Güncelleme:
İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şu ana kadar ABD-İsrail saldırılarında 170 öğrenci ve öğretmen yaşamını yitirdi." ifadeleri kullanıldı.
AA'nın haberine göre; İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırısında 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ