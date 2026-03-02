İran: Saldırılarda 170 öğretmen ve öğrenci öldü

40 metrelik falezlerden düştü, hayatını kaybetti

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Deniz Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda, falezler üzerinde yer alan asansörün bulunduğu alanda meydana geldi. Mehmet Ali Karaçay, yat limanına inilen asansörün bulunduğu alandan düştü. Karaçay'ın yaklaşık 40 metrelik yüksekten düştüğünü görenlerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekibi Karaçay'a ulaştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Karaçay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Karaçay'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)