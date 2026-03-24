İran sınırında cansız beden bulundu
Van'da İran sınırına yakın kırsal bölgede cansız beden bulundu. Yapılan tespitte hayatını kaybeden kişinin Fehim Altosun isimli kişi olduğu öğrenildi
Giriş: 24.03.2026 - 09:47
Van'ın Başkale ilçesi İran sınırına yakın kırsal bölgede bir vatandaşa ait ceset bulundu.
İHA'da yer alan habere göre Özpınar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen Fehim Altosun isimli vatandaş, İran sınırına yakın kırsal bölgede ölü olarak bulundu.
Durumun güvenlik güçlerine bildirilmesi üzerine olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ