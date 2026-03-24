İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği'ne Muhammed Bakır Zülkadir getirildi

MHP lideri Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasında ABD, İsrail- İran savaşına değinen Bahçeli, "Uluslararası insancıl hukuk paçavraya dönmüştür. Ne dikkate alan ne saygı duyan ne de riayet ve itibar eden kalmıştır. Uluslararası barış ve güvenliği korumak maksadıysa kurulan BM teşkilatı tarihinin en aciz ve perişan dönemine hapsoldu. 28 Şubat'tan bu yana İran İslam Cumhuriyeti'nin kolay lokma olmadığı da anlaşılmıştır." dedi. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Bahçeli, "Terörsüz Türkiye fırsat kapısıdır. Terörsüz Türkiye hedefimize dudak bükenler, şimdi köşe bucak saklanmaktadır. " ifadelerini kullandı. Daha Az Göster