        Haberler Dünya İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği'ne Muhammed Bakır Zülkadir getirildi | Dış Haberler

        İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği'ne Muhammed Bakır Zülkadir getirildi

        ABD ve İsrail'in saldırılarında öldürülen İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani'nin yerine eski Devrim Muhafızları komutanlarından Muhammed Bakır Zülkadir getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 14:46 Güncelleme:
        Laricani'nin yerine geçecek isim belli oldu
        İran'da Ali Laricani'nin ölümüyle boşalan Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği'ne eski Devrim Muhafızları komutanlarından Muhammed Bakır Zülkadir getirildi.

        İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, Zülkadir'in, İran Lideri Mücteba Hamaney'in onayıyla Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri olarak atandığını duyurdu.

        İran'da 1979'daki devrimin ardından Devrim Muhafızları'na katılan Zülkadir, İran-Irak Savaşı döneminde Ramazan Karargahı'nın komutanı olarak görev yaptı.

        1997-2005 yıllarında Devrim Muhafızları Genel Komutan Vekili olan Zülkadir, 2005-2007 yıllarında eski Cumhurbaşkanlarından Mahmud Ahmedinejad döneminde İçişleri Bakan Yardımcılığı ve 2010-2021 yıllarında da Yargı Erki Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        MHP lideri Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasında ABD, İsrail- İran savaşına değinen Bahçeli, "Uluslararası insancıl hukuk paçavraya dönmüştür. Ne dikkate alan ne saygı duyan ne de riayet ve itibar eden kalmıştır. Uluslararası barış ve güvenliği korumak ma...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hürmüz'e alternatif rota
        Hürmüz'e alternatif rota
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Kötü havada bayram ettiler
        Kötü havada bayram ettiler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Beşiktaş'ın mağduriyeti olacak, gereğini yapacağız"
        "Beşiktaş'ın mağduriyeti olacak, gereğini yapacağız"
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Aşkını uçurdu
        Aşkını uçurdu
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Erol Köse'nin cenazesi kızına teslim edildi
        Erol Köse'nin cenazesi kızına teslim edildi
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Evlat vahşeti! Babasını boğdu, cesediyle aynı evde kaldı!
        Evlat vahşeti! Babasını boğdu, cesediyle aynı evde kaldı!
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        "Yüksek kaliteli krom rezervi var" yalanıyla 93 milyon dolarlık dolandırıcılık!
        "Yüksek kaliteli krom rezervi var" yalanıyla 93 milyon dolarlık dolandırıcılık!