İranlı bilim insanı İsrail saldırılarında hayatını kaybetti
İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında İranlı bir bilim insanının daha hayatını kaybettiği açıklandı.
Tahran'daki İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bir kaç gün önceki saldırılarında üniversitede görevli bir bilim insanının yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Açıklamada, "Üniversitemizin Kimya Mühendisliği Bölümü mezunu, ülkemizin nükleer bilimcisi Mühendis Süleyman Süleymani, İsrail rejiminin saldırıları sonucu şehit düştü." ifadeleri kullanıldı.
İsrail'in saldırılarında Tahran'da yaklaşık 332 bina hasar gördü
İslam Devrimi Konut Vakfı Başkanı Gulamrıza Salihi, konuya ilişkin basına açıklama yaptı.
Salihi, "Ülkede en fazla hasarlı bina sayısı Tahran, Tebriz ve Gilan'da bulunmaktadır. Buralarda nihai veriler olmasa da Tahran'da yaklaşık 332 bina hasar gördü." ifadelerini kullandı.
Hasarlı binaların yıkılıp yeniden yapılabileceğini ya da az hasarlı binaların onarılacağını söyleyen Salihi, şunları kaydetti:
"Mali ve yeniden yapılanma paketi hazırlandı ve hükümete sunduk. Pazar günü kabine tarafından onaylanırsa hasarın finansmanı için halka destek paketlerinin ayrıntılarını açıklayacağız."
İsraillilerin yarısı İran saldırılarında zafer kazanılmadığını düşünüyor
İsrail’in Maariv gazetesi tarafından yayımlanan ve özel Lazar Araştırma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen ankete göre, katılımcıların yüzde 49’u Tel Aviv yönetiminin İran’a karşı "zafer" elde etmediğini, ancak "önemli başarılar" sağladığını ifade etti.
Ankete katılanların yüzde 30’u savaşın İsrail için "açık bir zafer" olduğunu belirtirken, yüzde 16’sı ise sadece "kısmi başarı" elde edildiğini savundu. Katılımcıların yüzde 5’i ise soruya yanıt vermedi.
İsrail Savunma Bakanı, Hamaney'i öldürmek istediklerini ancak yerini tespit edemediklerini söyledi
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a 12 gün boyunca sürdürdükleri saldırılarda ülkenin lideri Ali Hamaney'i öldürmek istediklerini ancak yerini tespit edemediklerini açıkladı.
İsrail devlet televizyonu KAN’a konuşan Bakan Katz, İran'a saldırılar boyunca sık sık suikast tehdidinde bulunduğu Hamaney'e ilişkin "Eğer görüş alanımızda olsaydı, onu ortadan kaldırırdık." dedi.
İsrail ordusunun Hamaney’in yerini tespit etmek için çok uğraştığını ancak "operasyonel fırsatın" ortaya çıkmadığını savunan Katz, "Hamaney bunu anladı, yeraltına çok derinlere indi, komutanlarla teması kesti... yani neticede gerçekçi değildi." dedi.
"Sakin kalmasını tavsiye etmem." ifadeleriyle Hamaney’i tehdit eden Katz, "Sığınağın derinliklerinde uzun süre oturan merhum Nasrallah'tan ders almalı. Ben de ona aynı şeyi yapmasını tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.
İran’ın birçok kentinde İsrail saldırılarında ölenler için tören düzenlendi
İran basınında yer alan haberlere göre, ülkenin birçok kentinde cenaze törenleri gerçekleştirildi.
İran Eğitim Bakanı Ali Rıza Kazımı, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren kardeşi Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı Başkanı General Muhammed Kazımı ve 15 kişi için ülkenin doğusundaki Meşhed kentinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Başkent Tahran, Çaharmahal Bahtiyari ve Gürgan gibi ülkenin farklı yerlerinde de cenaze törenleri gerçekleştirildi.
Tahran İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyinden yapılan açıklamada, aralarında 4 çocuk, 4 kadın, nükleer bilim insanları ve komutanların olduğu hayatını kaybeden 60 kişi için yarın Tahran'da cenaze merasimi düzenleneceği duyuruldu.
Devlet televizyonu, Tahran’da düzenlenecek cenaze törenlerine katılım için yarın metroların ücretsiz olacağını aktardı.
İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci
İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.
İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.
İran Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 606, yaralı sayısının da 5 bin 332 olduğunu bildirdi.
İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 28 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.
İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.
İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran günü, Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı.
ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.
*Fotoğraf: AA, temsilidir