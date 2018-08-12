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"ÇOK ARGO KONUŞUYORDU" DEMİŞTİ...

Cadde'den Umut Ünver'in haberine göre, şarkıcı, bir dönem sevgili oldukları iddia edilen Barış Murat Yağcı’nın, kendisi için söylediği “Argo bir ağzı vardı. Kadına yakıştıramıyorum. Reklam ve single için beni kullandı. Hem fizik hem de kafa olarak tarzım değil” açıklamasıyla ilgili konuştu.