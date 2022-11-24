İrem Derici'den tepki: Sözümü kesme!

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Ünlü şarkıcı İrem Derici, klip çekimleri için gittiği Asmalımescit'te görüntülendi. Derici, "Çok yorgunum, yeni klibimin çekiminden çıktım. Her şey çok yolunda klip kurguya giriyor." dedi. O sırada bir çocuk röportajın arasına girerek, "Seni tanıyorum" dedi. İrem Derici ise sert çıktı. Şarkıcı, "Sözümü kesme burada röportaj yapıyorum, sonra görüşürüz" diyerek ve röportajı yarıda bırakarak yoluna devam etti.