"İyi giden bir flörtü hangi davranış senin için bitirir?" sorusuna da yanıt veren Derici, "Ben argo konuşurum. Deli dumrul yaşarım falan ama benim bu hayatta gerçekten en önem verdiğim şey saygı, özellkle hizmet seköründe çalışan insanlara" dedi.

Ünlü şarkıcı, "Öncelikle sen tanımadığın herkese 'Siz' diye hitap etmek zorundasın. İkincisi senin akşamın güzel geçsin diye çalışan insanlara ekstra kibar olmak zorundasın. Eğer böyle bir tavır varsa ben ekstra yükseliyorum. Ama 'Bak buraya', 'Şefim' vs tarzında davranışlar varsa istediği kadar iyi gitsin, sifonu çekiyorum ve oradan yürüyorum" diye sözlerine devam etti.