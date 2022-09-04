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İrem Derici ilk buluşmasını anlattı: Engellemiş beni!

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen İrem Derici, özel hayatı hakkında konuştu. En kötü ilk buluşmasında başına gelenleri anlatan ünlü şarkıcı, günün sonunda karşı tarafın kendisini engellediğini söyledi

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  • İrem Derici ilk buluşmasını anlattı: Engellemiş beni! - Magazin haberleri

    Ünlü şarkıcı İrem Derici, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan Derici, en kötü geçen ilk buluşmasında başına gelenleri anlattı.

    35 yaşındaki şarkıcı, "Berbat geçen bir ilk buluşman oldu mu?" sorusu üzerine verdiği yanıtla dikkat çekti.
  • İrem Derici ilk buluşmasını anlattı: Engellemiş beni! - Magazin haberleri

    "Çok ünlü olduğumdan beri ilk buluşmalar hep evde oluyor. Görüntülenmemek daha rahat olmak açısından" diyen İrem Derici, "O zamanlar çok ünlü değildim. İnsanlar beni ya birilerine benzetiyor ya da menajerim Özgür Aras'ın yanında görünce 'Aa ünlüdür' diyorlardı" ifadelerini kullandı.
  • İrem Derici ilk buluşmasını anlattı: Engellemiş beni! - Magazin haberleri

    Derici, sözlerine "Bir adamla sosyal medya üzerinden mesajlaşıyoruz. Ama nasıl zeki biri. Adam buluştuğumuzda bu da olsa aşık olacağım, o kadar etkilendim" diye devam etti. 
  • İrem Derici ilk buluşmasını anlattı: Engellemiş beni! - Magazin haberleri

    "Bir iki hafta sonra biz buluştuk, Nişantaşı'nda bir mekana gittik. Ama benim mesajlaştığım adamla buluştuğum adam aynı değil" diyen şarkıcı, "Heyecan, gerginlik de değil öyle olsa bir süre sonra geçerdi. Jargonundan anladım, o değil. Şimdi gittim de oturacağım iki saat. Duruyordum öyle, anlatıyor o. Alkol tüketmeye başladım ben de. Zaten bir süre sonra 'Anlat yahu... Sen ne tatlı çocuksun'a kadar geldi olay" ifadelerini kullandı.
  • İrem Derici ilk buluşmasını anlattı: Engellemiş beni! - Magazin haberleri

    "ENGELLEMİŞ BENİ!"

    Ünlü isim, anısını "Sonra baktım hiçbir yere varmayacak, mekandakileri de tanıyordum, 'Bir taksi tutup gideyim' diye düşündüm. Adam, beyefendi çıktı, 'Ben seni bırakırım' dedi. Ama muhabbeti kadar şoförlüğü de kötüymüş. Oradan oraya daldı; ben artık 'Dur' diyecekken birden çocuğun üstüne başına, arabanın her yerine kustum. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi, 'Torpidonda ıslak mendil var mı?' diye sordum. Sonrasında özür falan diledim ama engellemiş beni!" diyerek noktaladı.
  • İrem Derici ilk buluşmasını anlattı: Engellemiş beni! - Magazin haberleri

    "İyi giden bir flörtü hangi davranış senin için bitirir?" sorusuna da yanıt veren Derici, "Ben argo konuşurum. Deli dumrul yaşarım falan ama benim bu hayatta gerçekten en önem verdiğim şey saygı, özellkle hizmet seköründe çalışan insanlara" dedi.

    Ünlü şarkıcı, "Öncelikle sen tanımadığın herkese 'Siz' diye hitap etmek zorundasın. İkincisi senin akşamın güzel geçsin diye çalışan insanlara ekstra kibar olmak zorundasın. Eğer böyle bir tavır varsa ben ekstra yükseliyorum. Ama 'Bak buraya', 'Şefim' vs tarzında davranışlar varsa istediği kadar iyi gitsin, sifonu çekiyorum ve oradan yürüyorum" diye sözlerine devam etti.
  • İrem Derici ilk buluşmasını anlattı: Engellemiş beni! - Magazin haberleri

    "ARKADAŞLIKLARINI SORARIM"

    İrem Derici, "Birini tanımak için sorduğun bir soru var mı?" sorusuna da "Yaşıyla doğru orantılı bir arkadaşlık ilişkisi olmalı en az bir tane. Arkadaşlıklarını sorarım. Eğer 30 yaşında bir insansa mutlaka 15 yıllık bir dostluğu olmalı. Çünkü bu insanın karakterinin sağlamlığını gösterir. Benim böyle beş yaşından beri hayatımda olan üç yakın arkadaşım var" dedi.

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