'10 yıldır çalışıyorum bir evim bile yok!' 0:00 / 0:00

İHA

Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz akşam Bursa'daki özel bir etkinlikte sevenleriyle bir araya geldi. 'Yansın Geceler' şarkısıyla sahnesine başlayan Derici, ayrıca davetlilerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.

35 yaşındaki şarkıcı, "Bu gece çok eğleneceğiz. Herkes çok şık görünüyor, kimselere nazar değmesin. Bir leopar desenli daha gördüm, gece sonunda tırnaklarımızı çıkarmayı düşünüyorum. Çok güzel bir konser olsun, konuşuruz." dedikten sonra, 'Affeder mi Aşk Bizi' şarkısını seslendirdi.

"PARA İŞİNDEN ANLAMIYORUM"

Ünlü isim, bir ara iş insanlarının bir arada bulunduğu etkinlikte girişimcilik konusunda yetersiz olduğunu dile getirdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan İrem Derici, daha sonra şu ifadeleri kullandı:

Para işinden anlamıyorum. 10 senedir affedersiniz deli gibi, manyak gibi çalışıyorum iki tane arabam var, bir evim bile yok. Bir tane evim vardı onu sattım, albüm yaptım. Youtube videolarında yaşarım artık. Hani böyle haberler oluyor ya 'O ünlü popçu bakın şimdi ne halde?' diye, Allah korusun... Buyurun şarkı söyleyelim.