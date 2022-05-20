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İrem Derici'den Cem Belevi'ye: Bırakın şu çöpü!

Önceki gün konser veren İrem Derici, bir hayranının, "Cem Belevi seni kaybetti!" sözlerine yanıt verdi. Belevi'den ikinci kez "ihanet" sebebiyle ayrılan ünlü şarkıcı, "Bırakın şu çöpü, eğlenmemize bakalım!" dedi

HABERTURK.COM
  • İrem Derici'den Cem Belevi'ye: Bırakın şu çöpü! - Magazin haber

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Cem Belevi'den ikinci kez "ihanet" sebebiyle ayrılan ve şarkıcı için daha önce "iblis" ile "çeyrek popçu" ifadelerini kullanan İrem Derici, önceki akşam Türkiye Marka Zirvesi kapsamında konser verdi.
  • İrem Derici'den Cem Belevi'ye: Bırakın şu çöpü! - Magazin haber

    "HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ"

    Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarıyla sohbet eden Derici, "Tatil var mı?" sorusuna, "21 mayısta Van'dayım. Oradan İzmir'e geçeceğim. İki gün Çeşme'deyim, beklerim. Selülit sezonumuz açılmıştır. Daha önceden de çektikleriniz var. 'Bunları da yeni çektik' diye koyabilirsiniz çünkü selülit yoğunluğum aynı. Hiçbir şey değişmedi. Boşuna spor yaptım, iki hafta bıraktım. Aynen geri geldiler. Bu kadar nankör bir spor görmedim. Bıraktığın anda her şey geri geliyor. Sonra oradan geri dönüyorum ve turne devam ediyor. Bu yaz tatil yapamayacağım." yanıtını verdi.
  • İrem Derici'den Cem Belevi'ye: Bırakın şu çöpü! - Magazin haber

    "AŞK YARIM KALIR AMA KONSER YARIM KALMAZ"

    Ünlü şarkıcı, gazetecilerin, "Geçtiğimiz günlerde konserinizde olaylar oldu." sözlerinin üzerine, "Sormayın arkadaşlar... Olaya tam hakim değilim. Ben konsere devam etmek istedim fakat bizim ses masası da tahrip gördüğü için devam edemedim. Çok üzgünüm, onlara bir sözüm var. Ben ne olursa olsun o konseri bir daha veririm. Aşkta yarım kalmak vardır ama konser yarım kalmaz." açıklamasını yaptı.
  • İrem Derici'den Cem Belevi'ye: Bırakın şu çöpü! - Magazin haber

    "BIRAKIN ŞU ÇÖPÜ!"

    Ardından İrem Derici, basın mensuplarının kendisine Cem Belevi'yi sormasına sinirlendi. Derici, Belevi'yle alakalı soruyu, "Bana çöp sormayın, olur mu?" diyerek, yanıtsız bıraktı.

    Konser sırasında da bir dinleyicisi şarkıcıya, "Cem seni kaybetti!" ifadeleriyle seslendi. İrem Derici, hayranına, “Bırakın şu çöpü, eğlenmemize bakalım!” cevabını verdi.
  • İrem Derici'den Cem Belevi'ye: Bırakın şu çöpü! - Magazin haber

    İREM DERİCİ İLE CEM BELEVİ ARASINDA NELER OLDU?

    Bir dargın bir barışık aşk yaşayan şarkıcı İrem Derici ve Cem Belevi, geçtiğimiz mart ayında ilişkilerini bir kez daha sonlandırmıştı. Belevi, ayrılığın 96'ncı gününde İrem Derici'ye, 96 gül göndermişti. Bu hamlenin ardından ünlü ikili ilişkilerine bir şans daha vermişti. Barışma sonrası Hollanda'da aşk tazeleyen çift, tatilden renkli karelerini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti.
  • İrem Derici'den Cem Belevi'ye: Bırakın şu çöpü! - Magazin haber

    "SALTANAT SONA ERDİ ÇEYREK POPÇU!"

    Ancak çift, Amsterdam dönüşünde ayrılık kararı almıştı. İddiaya göre; Cem Belevi, model Nergis Nesrullayeva ile yasak aşk yaşamıştı. İhaneti öğrenen İrem Derici, ilişkiyi noktalamıştı.

    İrem Derici, basına yansıyan haberlerin ardından Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Saltanat sona erdi çeyrek popçu! Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler." ifadelerini kullanmıştı.
  • İrem Derici'den Cem Belevi'ye: Bırakın şu çöpü! - Magazin haber

    "ALDATMA YOK"

    Derici'nin bu sözlerinin ardından Cem Belevi de konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. 'İhanet' iddialarını "Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı!" diyerek yalanlayan Belevi, daha sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü:

    Çok değerli bir meslektaşım var, çok güzel de bir yürek var. Artık onu ne fevrileştirdiyse, ne öfkelendirdiyse bilmiyorum, bir şeyler paylaşmış. Ben kendisini çok sevdim. Hepimiz inişli çıkışlı ilişki yaşıyoruz. Yürütemedik, olmadı. Ben aşk şarkıları yazan, dolu dolu yaşayan, hisleriyle hareket eden bir adamım. Asla bu cümleleri kabul etmiyorum. Yok aldatma, yok başka şeyler! Böyle bir şey olabilir mi? Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı, olamaz da. Benim aşka böyle bir bakış açım yok. Hala kendisini çok seviyorum, hala çok saygı duyuyorum. Fevrice ağzından çıkanlara, söylediklerine takılmıyorum. Canı sağ olsun. İçi rahat olsun, benim içim çok rahat.
  • İrem Derici'den Cem Belevi'ye: Bırakın şu çöpü! - Magazin haber

    "SES KAYITLARI VAR!"

    Cem Belevi'nin açıklamalarının ardından İrem Derici, adeta çılgına dönmüştü. Derici, aralarında geçen konuşmaları paylaşacağını söylemişti:

    "Über samimiyetsiz açıklamayı izledim de... Ben bir kaç saat uyuyup, uyanıp her şeyi anlatayım ya... Bu sahtekarlık artık sıktı. A'dan Z'ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi he ne dersin? 'Yaz sonuna kalmaz İrem'i şutlarım zaten, şu takvimi bir doldurayım şimdi kötü çocuk imajı çizemem!' mi olsun ilk konumuz yoksa alevler attığın influenver'lar mı sen seç! Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya bana fark etmez."
  • İrem Derici'den Cem Belevi'ye: Bırakın şu çöpü! - Magazin haber

    "AİLEM İÇİN SUSUYORUM!"

    Ünlü şarkıcı, ardından, "Elimde olan bir şeyleri paylaşmıyorsam, çalışma arkadaşlarım ve ailemin ricasıyla susuyorum. Yoksa beni herkes tanır, beni kimse susturamaz." ifadelerini kullanmıştı.
  • İrem Derici'den Cem Belevi'ye: Bırakın şu çöpü! - Magazin haber
  • İrem Derici'den Cem Belevi'ye: Bırakın şu çöpü! - Magazin haber

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