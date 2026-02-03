İrem Derici nişanlandı

Bir süredir Melih Kunukçu ile mutlu bir birliktelik yaşayan şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi aldı. İrem Derici, evlilik yolunda ilk adımı attı. Derici, bu akşam sevgilisi Melih Kunukçu ile düzenlenen törenle nişanlandı.

Nişan öncesi muhabirlerle bir araya gelen ünlü çift, açıklamalarda bulundu. İrem Derici, duygularını, "Kalbim benden öte, benden ziyade atıyor" sözleriyle dile getirdi. Melih Kunukçu ise "Nişan ertelendi ama demek ki böylesi hayırlıymış" dedi. Nişanın ertelenmesine de değinen Derici, "Çok isteyerek yapılan bir erteleme olmadı. Sabah 6'da şafak operasyonuyla… Almadılar bugün, Allah'ıma bin şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

Muhabirlerin, "Sürekli 'Anne olmak istiyorum' diye anons yapıyordunuz. Bu evliliğin sebebi anne olmak istemeniz mi?" sorusu üzerine İrem Derici, şu yanıtı verdi; "O zaten biraz Allah'a kalmış bir şey. Kısmet olursa tabii ki çok isterim ama bununla alakası yok. Ben gerçekten ruh eşimi bulduğumu hissediyorum. Çoluk çocuk olur mu olmaz mı onu bilmem ama Melih'siz bir hayatı şu saatten sonra düşünmek istemiyorum."

Melih Kunukçu ise "Şu bir gerçek ki biz gerçekten birbirimizi bulduk. Hayatı paylaştığımız her anından çok keyif alıyoruz" dedi.