        İrem Derici nişanlandı

        Şarkıcı İrem Derici, sevgilisi Melih Kunukçu ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Derici, bu akşam düzenlenen törenle nişanlandı

        Habertürk
        Giriş: 03.02.2026 - 21:15 Güncelleme: 03.02.2026 - 21:42
        İrem Derici nişanlandı
        Bir süredir Melih Kunukçu ile mutlu bir birliktelik yaşayan şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi aldı. İrem Derici, evlilik yolunda ilk adımı attı. Derici, bu akşam sevgilisi Melih Kunukçu ile düzenlenen törenle nişanlandı.

        Nişan öncesi muhabirlerle bir araya gelen ünlü çift, açıklamalarda bulundu. İrem Derici, duygularını, "Kalbim benden öte, benden ziyade atıyor" sözleriyle dile getirdi. Melih Kunukçu ise "Nişan ertelendi ama demek ki böylesi hayırlıymış" dedi. Nişanın ertelenmesine de değinen Derici, "Çok isteyerek yapılan bir erteleme olmadı. Sabah 6'da şafak operasyonuyla… Almadılar bugün, Allah'ıma bin şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

        Muhabirlerin, "Sürekli 'Anne olmak istiyorum' diye anons yapıyordunuz. Bu evliliğin sebebi anne olmak istemeniz mi?" sorusu üzerine İrem Derici, şu yanıtı verdi; "O zaten biraz Allah'a kalmış bir şey. Kısmet olursa tabii ki çok isterim ama bununla alakası yok. Ben gerçekten ruh eşimi bulduğumu hissediyorum. Çoluk çocuk olur mu olmaz mı onu bilmem ama Melih'siz bir hayatı şu saatten sonra düşünmek istemiyorum."

        Melih Kunukçu ise "Şu bir gerçek ki biz gerçekten birbirimizi bulduk. Hayatı paylaştığımız her anından çok keyif alıyoruz" dedi.

        İrem Derici, sözlerini şöyle tamamladı; "Tam Cumhuriyet altını alan gelsin. Yarım, çeyrek kabul etmiyorum. Ekonomi berbat, biliyorsunuz. O yüzden tam Cumhuriyet’ini alan gelsin diyoruz."

        GÖZALTINA ALINDIĞI İÇİN NİŞANLANAMAMIŞTI

        İrem Derici, nişan tarihini, 8 Ekim 2025 olarak açıklamıştı. Ne var ki o gün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı için nişan tarihini ertelemişti. Derici'nin uyuştucu testi negatif çıkmıştı.

