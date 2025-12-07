Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İrem Derici'ye avukat tepkisi

        İrem Derici'ye avukat tepkisi

        Attığı tweet'i yanlış anlayan ve oldukça sert çıkışan İrem Derici'ye avukat Alp Kemal Gözel tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2025 - 21:27 Güncelleme: 07.12.2025 - 21:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        İrem Derici'ye avukat tepkisi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yaklaşık bir ay önce bir takipçisinin attığı tweet'i yanlış anlayan ve oldukça sert çıkışan İrem Derici, özür dilemiş ve aslında tweet'i başka birine yazmak istediğini belirtmişti. Konuyla ilgili Pembe Yalanlar programında konuşan ve 'Avukatı para istedi' açıklamasında bulunan İrem Derici'ye yanlışlıkla polemiğe girdiği takipçisinin avukatından tepki geldi.

        Bir takipçisinin iyi niyetle yazdığı 'İrem Derici'yle aramızda 16 yaş olmasaydı çok iyi arkadaş olabilirdik çok yazık maalesef' tweet'i yanlış anlayan İrem Derici; "Muhtemelen salağın tekisindir, sana ayıracak vaktim yok ama avukatın iyiyse benden bir şeyle kopar. Hayatsız. Amaçsız. Keriz. Take care" şeklinde oldukça ağır bir cevap vermişti.

        Durumu sabah uyanınca fark ettiğini söyleyen İrem Derici, X hesabının askıya alındığını ve tweet'i de tamamen yanlış anladığını söylemiş, takipçisinden özür dilemişti. Utandığını belirten İrem Derici, 'X hesabımı kapatmışlar, n'olur kıza ulaşın da söyleyin' ricasında bulunmuştu.

        İrem Derici, daha sonra bir programda; "Avukatı aradı, 'Biz rencide olduk şu kadar para istiyoruz" dedi' açıklamasında bulunmuştu.

        'Para istediler' açıklamasında bulunmasından rahatsız olan avukat Alp Kemal Gözel, müvekkil adına iletilen talebin, kanunlar çerçevesinde bir hak arayışı olduğunu belirterek; "Sanatçı kimliğinize saygı duyuyoruz ancak bu kanunen hiçbir vatandaşımıza hakaret etme hakkı vermez. Süreçle ilgili her türlü dava, talep ve şikayet hakkımız da saklı tuttuğumuzu kamuoyuna bildiririz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #irem derici
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Antalya'da sağanak! 8 kişi kurtarıldı
        Antalya'da sağanak! 8 kişi kurtarıldı
        Annesini darbeden babasına saldırdı
        Annesini darbeden babasına saldırdı
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Formula 1'de şampiyon Lando Norris!
        Formula 1'de şampiyon Lando Norris!
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Barrack'tan ateşkeste Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama
        Barrack'tan ateşkeste Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        Fenerbahçe'ye Semedo'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Semedo'dan kötü haber!
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Bu yılbaşında neredesiniz?