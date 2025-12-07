İrem Derici'ye avukat tepkisi

Yaklaşık bir ay önce bir takipçisinin attığı tweet'i yanlış anlayan ve oldukça sert çıkışan İrem Derici, özür dilemiş ve aslında tweet'i başka birine yazmak istediğini belirtmişti. Konuyla ilgili Pembe Yalanlar programında konuşan ve 'Avukatı para istedi' açıklamasında bulunan İrem Derici'ye yanlışlıkla polemiğe girdiği takipçisinin avukatından tepki geldi.

Bir takipçisinin iyi niyetle yazdığı 'İrem Derici'yle aramızda 16 yaş olmasaydı çok iyi arkadaş olabilirdik çok yazık maalesef' tweet'i yanlış anlayan İrem Derici; "Muhtemelen salağın tekisindir, sana ayıracak vaktim yok ama avukatın iyiyse benden bir şeyle kopar. Hayatsız. Amaçsız. Keriz. Take care" şeklinde oldukça ağır bir cevap vermişti.

Durumu sabah uyanınca fark ettiğini söyleyen İrem Derici, X hesabının askıya alındığını ve tweet'i de tamamen yanlış anladığını söylemiş, takipçisinden özür dilemişti. Utandığını belirten İrem Derici, 'X hesabımı kapatmışlar, n'olur kıza ulaşın da söyleyin' ricasında bulunmuştu.

İrem Derici, daha sonra bir programda; "Avukatı aradı, 'Biz rencide olduk şu kadar para istiyoruz" dedi' açıklamasında bulunmuştu.