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        Haberler Magazin İrem Helvacıoğlu'ndan yeni hamilelik pozları: Tümsek çıktı - Magazin haberleri

        İrem Helvacıoğlu'ndan yeni hamilelik pozları

        İlk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan İrem Helvacıoğlu'nun heyecanı büyüyor. Oyuncudan yeni hamilelik fotoğrafları geldi; "Tümsek çıktı"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 14:50 Güncelleme: 09.06.2025 - 14:50
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        Ekim 2024'te evlenen Ural Kaspar ile evlenen İrem Helvacıoğlu'nun bebek beklediği öğrenilmişti.

        Kız bebek bekleyen ve 5 aylık hamile olan oyuncudan yeni fotoğraflar geldi.

        Evinin bahçesinde eşine poz veren İrem Helvacıoğlu, fotoğraflarına; "Güneş çıktı, tümsek çıktı ve bilin bakalım kameranın arkasında kim var? Babamız..." notunu düştü.

        Fotoğraflarda İrem Helvacıoğlu'nun karnının iyice belirginleştiği görüldü.

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        #İrem Helvacıoğlu
        #hamilelik
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