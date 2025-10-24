Oyuncu İrem Helvacıoğlu, Bağdat Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında yaralanmıştı. Bir motosiklet, yoldaki araçlardan birine çarparak Helvacıoğlu, eşi Ural Kaspar ve bir haftalık kızları Sora’nın bulunduğu yöne doğru savrulmuştu.

Kazada; İrem Helvacıoğlu’nun da aralarında bulunduğu üç kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Ailesiyle birlikte ölümden dönen Ural Kaspar, sosyal medyada kendisi için yapılan çirkin bir paylaşımı ifşa etti. Söz konusu paylaşımda bir sosyal medya kullanıcısı, Ural Kaspar için şu ifadelere yer verildiği görüldü; "Korkunç bir olay ya... Dünden beri etkisinden çıkamadım. Bu kadın evlendiğinden beri normal bir şeyler yaşamıyor. Bence hepsi mendebur kocasının pis enerjisinden kaynaklı."

28 Ekim 2024’te Ural Kaspar ile evlenen oyuncu İrem Helvacıoğlu, 15 Ekim'de kızı Sora'yı dünyaya getirmişti.

Kendisi için bu sözleri sarf eden kişi için dava açacağını söyleyen Ural Kaspar; "Dün yaşadığımız kazanın acılarını ve travmasını aile olarak atlatmaya çalışırken, hastane odasında bile şu ithamlarla karşı karşıya kalmak ve genellikle şahsıma karşı paylaşılan cümleleri okumak en basit tabiriyle çok üzücü. Bu paylaşımları yapanları önce Allah'a havale ediyorum. Elbette ama hukuken de gereken tüm girişimlerde bulunacağımın da bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.