        İrem Helvacıoğlu'ndan kızı Sora ile ilk paylaşım - Magazin haberleri

        İrem Helvacıoğlu’ndan kızı Sora ile ilk paylaşım

        Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, kızı Sora ile ilk fotoğraflarını; "Benim tatlı küçük pamuğum" notuyla paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2025 - 20:36 Güncelleme: 02.12.2025 - 20:36
        Kızıyla ilk paylaşımını yaptı
        28 Ekim’de Ural Kaspar ile hayatını birleştiren ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, kısa süre sonra hamilelik müjdesiyle sevenlerini sevindirmişti.

        Bebeklerinin kız olacağını açıklayan Helvacıoğlu, 15 Ekim 2025’te kızı Sora’yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı.

        Helvacıoğlu, kızı Sora ile ilk paylaşımını da sosyal medya hesabından yaptı. Oyuncu, bu paylaşımına; "Birlikte geçen 1 ay 17 gün… Benim tatlı küçük pamuğum…" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

        Fotoğraflar: Instagram

        #İrem Helvacıoğlu
