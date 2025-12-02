İrem Helvacıoğlu’ndan kızı Sora ile ilk paylaşım

28 Ekim’de Ural Kaspar ile hayatını birleştiren ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, kısa süre sonra hamilelik müjdesiyle sevenlerini sevindirmişti.

Bebeklerinin kız olacağını açıklayan Helvacıoğlu, 15 Ekim 2025’te kızı Sora’yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı.

Helvacıoğlu, kızı Sora ile ilk paylaşımını da sosyal medya hesabından yaptı. Oyuncu, bu paylaşımına; "Birlikte geçen 1 ay 17 gün… Benim tatlı küçük pamuğum…" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Fotoğraflar: Instagram