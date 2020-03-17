İrem Sak: Arkadaşlar bu koca bir oyun - Magazin haberleri

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Koronavirüse karşı bir süre evden çıkmayarak tedbir alan ünlü isimlerden biri de İrem Sak oldu. Sak, salgınla ilgili esprili bir video paylaşarak, "Kendimizi dinleyelim biraz" dedi.

Oyuncu, çektiği videoya şu ifadeleri kullandı:

Daha ne kadar evdeyiz sizce mesela bugün ne yapacağız? "Meditasyon yapabiliriz" Tamam bugün yapalım meditasyon, yarında mı meditasyon... "Her gün yapabiliriz" Ee tamam da hani iki ay boyunca bunu yapamayabiliriz.

"HER ŞEY ÇOK AÇIK"

Spor, kitap okuyalım kendimize dönelim, biraz kendimizi dinleyelim. Arkadaşlar bu koca bir oyun. Her şey çok basit, her şey çok açık görmesini bilene...