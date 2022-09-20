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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İrem Su Kahramantürk kimdir? Miss Turkey 2022 finalisti İrem Su Kahramatürk kaç yaşında?

Miss Turkey finalistlerinden İram Su Kahramantürk'ün hayatı yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. Her sene ilgiyle takip edilen Miss Turkey yarışması bu sene de düzenleniyor. Yarışmanın bu seneki 20 finalistin biri olan İrem Su Kahramantürk de gündem oldu. Peki, Miss Turkey İrem Su Kahramantürk kimdir, kaç yaşında? İşte haberimizin detayları...

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  • İrem Su Kahramantürk kimdir? Miss Turkey 2022 finalisti İrem Su Kahramatürk kaç yaşında?

    Miss Turkey finalistlerinden İrem Su Kahramantürk'ün hayat hikayesi gündemde. 20 Eylül tarihinde yapılacak olan büyük finale katılmayı başaran isimlerden biri olan Kahramantürk ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte İrem Su Kahramantürk hakkında merak edilenler...

     
  • İrem Su Kahramantürk kimdir? Miss Turkey 2022 finalisti İrem Su Kahramatürk kaç yaşında?

    MİSS TURKEY İREM SU KAHRAMANTÜRK KİMDİR?

    6 numarada yarışacak olan İrem Su Kahramantürk, 1.79 boyuna sahiptir. Miss Turkey adayı Kahramantürk, 20 yaşındadır. Genç isim, Samsun Özel Tekev Anadolu Lisesi mezunudur.
  • İrem Su Kahramantürk kimdir? Miss Turkey 2022 finalisti İrem Su Kahramatürk kaç yaşında?

    MİSS TURKEY KAZANANLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

    Miss Turkey 2022 yarışması için büyük taç giyme töreni 20 Eylül Salı günü gerçekleşecek ve İstanbul'daki lüks bir otelde düzenlenecek. Geçtiğimiz senenin kazanan isimlerinden Dilara Korkmaz, Cemrenaz Turhan ve Şira Sahilli, etkinliğin sonunda Miss World, Miss Universe ve Miss Supranational yarışmalarında Türkiye'yi temsil edecek olan haleflerine taç takmış olacak.

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