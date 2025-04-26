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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'tan Ndiaye'ye tepki - Fenerbahçe Haberleri

        İrfan Can Eğribayat'tan Ndiaye'ye tepki

        Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, 3-1'lik Gaziantep FK galibiyetinin maçının ardından Badou Ndiaye'yle yaşadığı gerginlikle ilgili konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2025 - 21:42 Güncelleme: 26.04.2025 - 21:42
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        İrfan Can Eğribayat'tan Ndiaye'ye tepki!
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        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat, açıklamalarda bulundu.

        "DİREKT ANA BACI KÜFÜRLER BAŞLIYOR"

        İrfan Can Eğribayat yaşanan gerilimle ilgili soru üzerine "Başka şeylerden başlamak istiyorum. Antep'e biz depremde çok fazla yardımcı olmaya çalıştık, onların acılarını yaşamaya çalıştık. Isınmada su istediler, verdim. Attığımız gole sevindiğim için tüm stadyum, kale arkası direkt ana, kız kardeş küfürler, hoş değil. Küfür edene kadar bir kere tepki vermedim. Futbol oyun kuralları içerisinde tepki verdim golden sonra. Takımım 3-1 önde tabii ki zamana oynayacağım. İlk yarıda neler yaptılar. Kaleci Burak çok sevgili kardeşim, ilk yarıda autu 1 dakikada kullanıyor, tepki yok. Biz yapınca tepkiler başlıyor. Direkt ana, bacı küfürler başlıyor. Ben sadece güldüm. "Allah'ım inşallah bu maçı bize kazandır" dedim. Ama gerçekten yapılan hoş değil. Gollerde sevindim, daha da kışkırttılar." dedi.

        NDİAYE'YE TEPKİ

        Sözlerine devam eden İrfan Can Eğribayat "Badou N'Diaye maçtan sonra sırtıma dirsek atıyor. Haftaya Beşiktaş maçı var, ben ona bir şey yapamıyorum. Nerenin futbolcusu olduğunu iyi biliyorum. Önce insan olsun!" ifadelerini kullandı.

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