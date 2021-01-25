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İrfan Can için Fenerbahçe de devrede

Fenerbahçe'nin Başakşehir'e İrfan Can için görüşme talep etti. Galatasaray'ın da istediği orta saha oyuncusu için önümüzdeki günlerde masaya oturulacağı belirtildi

İrfan Can için Fenerbahçe de devrede

İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe de devrede... Transfer dönemin en çok konuşulan konularından birisi Galatasaray - İrfan Can Kahveci flörtü oldu. Sarı-kırmızılı takımın ardından Fenerbahçe'nin de milli oyuncu için devreye girdi.

BAŞAKŞEHİR: FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞECEĞİZ

Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt, İrfan Can için Fenerbahçe'den görüşme talebi geldiğini açıkladı. NTV'ye konuşan Eröğüt şunları söyledi:

"Fenerbahçe, Cuma günü İrfan Can Kahveci ile ilgilendiklerini ve görüşmek istediklerini tarafımıza iletti. Biz de bunu başkanımız Göksel Gümüşdağ’a ilettik. Henüz resmi bir teklif yok. Önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştireceğiz. Galatasaray’a da İrfan Can için taleplerimizi ilettik, görüşmelerimiz sürüyor."

NELER OLDU?

Galatasaray'ın 9 Ocak'ta Gençlerbirliği'ni 6-0 yendiği maçta İrfan Can'ın yakın arkadaşları Oğulcan Çağlayan ile Taylan Antalyalı 'kahve içme' temalı gol sevinçleriyle İrfan Can Kahveci transferi için sinyali verdi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından İrfan Can'ı istediğini açıkladı. Açıklamanın birkaç gün sonrasında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile transfer için görüştüklerini Başakşehir'in İrfan Can için 13-14 milyon euro istediği, görüşmelerinin devam ettiğini aktardı.

İrfan Can, kulüpler arasındaki görüşmeler sürerken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i sosyal medyadan takip etti. 25 yaşındaki futbolcunun babası ise "İrfan Can Galatasaray'a gitmek istiyor. Başakşehir'den ayrılmayı düşünüyor. İrfan Can küçükken Fenerbahçeliydi ama dayıları Galatasaraylı yaptı onu. Daha önce Sevilla'ya transferi olmadı. Göksel Gümüşdağ 14 milyon Euro istiyormuş ama ne derece doğru bilmiyorum" açıklamasını yapmıştı

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