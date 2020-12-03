2005'ten 2014'e kez 8 kez değişen yabancı kuralı, 2015-16'da 14 yerli 14 yabancı oyuncu kuralı olarak bir kez daha güncellendi. Geçen 5 yılda çeşitli tartışmalara konu olan yabancı kuralının yürürlüğe girdiği dönemde Türkiye Futbol Direktörü olan Fatih Terim, "Bu kural 14 yerli kuralı. İstemeyen yabancı oynatmayabilir" diyerek kuralı savunurken Milli Takım'ın önceki teknik direktörü Mircea Lucescu ve mevcut teknik direktör Şenol Güneş zaman zaman "Milli Takım'a alacak oyuncu bulamıyorum, çünkü ligde yerli oynamıyor" çıkışları yaptı, bu demeçler kamuoyunda da tepki çekti.

Avrupa'yla rekabet için getirildiği söylenen yabancı kuralının hayatımıza girdiği günden düne kadar Türkiye takımları Şampiyonlar Ligi'nde 36 maça çıktı, rakip filelere 36 gol gönderdi. Bu gollerin sadece üçü Türkiye'nin 81 ilinde doğup altyapısı buradan almış oyunculardan geldi. İrfan Can Kahveci dün tarihi performansıyla bu tabloyu bir nebze değiştirse de bize madalyonun diğer yüzünü de gösterdi.

ALTI GOLÜN ÜÇÜ TÜRKİYE ÜRÜNÜ

2015-2016'da Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray katıldı. Astana'nın da bulunduğu grupta Atletico Madrid ve Benfica'nın ardından üçüncü sırada olan Galatasaray rakiplerine 6 gol attı. Sarı-kırmızılıların golleri Bilal Kısa, Eric (k.k.) Selçuk İnan (2),Podolski'den (2) geldi. Altı golden üçü Türkiye doğumlu oyunculardan geldi.

9 GOL DE İTHALAT!

2016-17'de B Grubu'nda Napoli, Benfica ve Dinamo Kiev'le yer alan ve üçüncü olan Beşiktaş rakip filelere 9 gol gönderdi. Bu golleri Talisca, Quaresma (3),Aboubakar (3),Adriano, Cenk Tosun kaydetti. Devler Ligi'ne veda eden siyah-beyazlılarda rakip fileleri sarsan tek Türk futbolcu Cenk Tosun olurken o da altyapısını Almanya'da almıştı.

Sezon Takım Oynanan Gol Türkiye doğumlu oyuncuların gol sayısı 2015-16 Galatasaray 6 6 3 2016-17 Beşiktaş 6 9 0 2017-18 Beşiktaş 8 12 0 2018-19 Galatasaray 6 5 1 2019-20 Galatasaray 6 1 1 2020-21 Başakşehir 5 6 3

BEŞİKTAŞ TARİH YAZDI AMA....

2017-18'de grubunda tarih yazan ve namağlup olarak bir üst tura yükselen Beşiktaş 6 maçta rakip filelere 11 gol gönderdi. Siyah-beyazlıların gollerini Talisca (4),Cenk (4),Babel (2) ve Negredo'dan geldi. Bir üst turda Bayern Münih'le eşleşen ve organizasyona veda eden siyah-beyazlıların son golünü ise Vagner Love kaydetti. Beşiktaş'ın Türkiye'de daha önce başarılmamış bir şeyi başardığı sezonda attığı 12 golün hiçbirini altyapısını Türkiye'de almış bir oyuncu atmadı.

GALATASARAY'IN SON İKİ SERÜVENİNDE SADECE BİRER GOL

2018-19'da ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray temsil etti. Porto, Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova'nın bulunduğu grupta 6 maçta rakip filelere 5 gol atan sarı-kırmızılıların golleri Garry, Eren Derdiyok (2),Selçuk İnan ve Feghouli'den geldi. Galatasaray üçüncü olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken bu 5 golden sadece 1'ini Türkiye'de yetişmiş bir oyuncu kaydetti.

Geçen sezon Türkiye'yi Devler Ligi'nde yine Galatasaray temsil ederken sarı-kırmızılılar tarihindeki en kötü Avrupa performanslarından birini sergiledi. PSG, Real Madrid ve Club Brugge'le aynı grupta yer alan Galatasaray gruptaki tek golünü 5. maçta Club Brugge'e atabildi. O gol de Adem Büyük'ten geldi.

İRFAN CAN OLMASAYDI TABLO DEĞİŞMİYORDU

Tarihinde ilk kez şampiyon olarak Devler Ligi'nde grup aşamasına katılan Başakşehir, Manchester United, PSG ve RB Leipzig'in bulunduğu grupta şimdiye kadar 5 maç oynadı, gruptan çıkma şansını dün kaybetti. Turuncu-lacivertliler 5 maçta rakip filelere 6 gol gönderirken bunların üçü Türkiye'de yetişen oyunculardan geldi. İlk iki karşılaşmada gol atamayan Başakşehir'in ilk golleri 3. maçta geldi.

Demba Ba ve Edin Visca, Manchester United karşısında 3 puanı getiren isimler oldu. İstanbul temsilcisi dördüncü maçında Old Trafford'dan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılırken tek gol Deniz Türüç'ten geldi. Dün 3-1'den skoru 3-3'e getiren ancak 90+2'de yediği golle turnuvaya veda eden Başakşehir'de gecenin yıldızı İrfan Can Kahveci oldu.

45, 72 ve 85. dakikalarda RB Leipzig fileleri sarsan İrfan Can, Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan dördüncü oyuncu oldu. Bunu 2004'te Tuncay Şanlı Manchecster United, 2012'de Burak Yılmaz Cluj, 2016'da Arda Turan Borussia Mönchengladbach karşısında başarmıştı. 25 yaşındaki milli yıldız kariyerinin de ilk hat-trick'ini Devler arenasında yapmış oldu. İrfan Can bu golleri atmasaydı, Başakşehir'in gollerinden hiçbirini Türkiye'de doğup büyüyen bir futbolcudan gelmemiş olacaktı.