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İrfan Can Kahveci, Ronaldo'yu geride bıraktı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında deplasmanda 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Fransa'nın Rennes takımıyla 2-2 berabere kaldı. Geri dönüşün fitilini İrfan Can Kahveci ateşledi! Milli futbolcu attığı golle, Cristiano Ronaldo'yu da geride bıraktı!

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  • İrfan Can Kahveci, Ronaldo'yu geride bıraktı!

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında deplasmanda 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Fransa'nın Rennes takımıyla 2-2 berabere kaldı. 
  • İrfan Can Kahveci, Ronaldo'yu geride bıraktı!

    Roazhon Park'ta oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk yarının büyük bölümünde topa hakim olmayı başardı. Rakibine net gol pozisyonu vermeyen sarı-lacivertlilerin, 25. dakikada İrfan Can Kahveci ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR'a takıldı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.
  • İrfan Can Kahveci, Ronaldo'yu geride bıraktı!

    İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi takım oldu. Müsabakanın 52 ve 54'üncü dakikalarında savunma arkasına atılan uzun toplarla üst üste 2 gol yiyen Fenerbahçe, gollerin şokunu 60. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ayağından bulduğu golle atlattı.
  • İrfan Can Kahveci, Ronaldo'yu geride bıraktı!

    60. dakikada rakip yarı sahada sağ çaprazda buluştuğu topla içeri kat eden İrfan Can Kahveci'nin sol ayağıyla ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.
  • İrfan Can Kahveci, Ronaldo'yu geride bıraktı!

    Müsabakanın 83. dakikasında ev sahibi takımın 10 kişi kalmasıyla baskısını artıran sarı-lacivertliler, 90+2. dakikada Valencia'nın penaltıdan kaydettiği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
  • İrfan Can Kahveci, Ronaldo'yu geride bıraktı!

    RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI!

    Uzak mesafeden kaydettiği golle geri dönüşün fitilini ateşleyen İrfan Can Kahveci, bu maçla birlikte Cristiano Ronaldo'yu da geride bıraktı.
  • İrfan Can Kahveci, Ronaldo'yu geride bıraktı!

    Opta'nın aktardığına göre beşinci golünü atan İrfan Can Kahveci, Rennes filelerine gönderdiği golle Cristiano Ronaldo’yu geride bırakarak Ekim 2019’dan bu yana Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu oldu. 
  • İrfan Can Kahveci, Ronaldo'yu geride bıraktı!

    MAÇ İKİ DAKİKA GEÇ BAŞLADI

    Rennes ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma, 2 dakika kadar geç başladı. Hakem başlama düdüğünü çalmadan önce Rennes kale arkası tribünlerinde meşaleler yakıldı.
  • İrfan Can Kahveci, Ronaldo'yu geride bıraktı!

    Sahada topun görüşü düşerken hakem dumanın kaybolmasını bekledi. Hemen ardından Fenerbahçe tribünlerinde meşaleler yakılınca müsabaka yaklaşık 2 dakika kadar geç başladı.
  • İrfan Can Kahveci, Ronaldo'yu geride bıraktı!

    LUAN PERES DEVAM EDEMEDİ

    Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Luan Peres, sakatlanarak oyuna devam edemedi.
  • İrfan Can Kahveci, Ronaldo'yu geride bıraktı!

    Rennes'in 54. dakikada kaydettiği golü engellemek isterken kale direğine çarpan 28 yaşındaki oyuncu, yaklaşık 3 dakika kadar sahada tedavi edildi.
  • İrfan Can Kahveci, Ronaldo'yu geride bıraktı!

    Maça devam edemeyen savunma oyuncusu, sedyeyle kenara alınırken yerine 57. dakikada Ezgjan Alioski oyuna girdi.
  • İrfan Can Kahveci, Ronaldo'yu geride bıraktı!

    SAKATLIK 4'LÜ SAVUNMAYI GETİRDİ

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, savunma oyuncusu Luan Peres'in sakatlığının ardından 4'lü savunmaya döndü.
  • İrfan Can Kahveci, Ronaldo'yu geride bıraktı!

    Karşılaşmaya 3 stoperle başlayan Portekizli teknik adam, Peres'in sakatlanmasının ardından skorun da 2-0 olmasıyla bu oyuncunun yerine Ezgjan Alioski'yi sahaya sürdü. Fenerbahçe, kalan bölümde dörtlü savunmayla mücadele etti.
  • İrfan Can Kahveci, Ronaldo'yu geride bıraktı!

    66'DA ÜÇ DEĞİŞİKLİK

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 66. dakikada 3 değişikliğe gitti.
  • İrfan Can Kahveci, Ronaldo'yu geride bıraktı!

    Portekizli teknik adam, müsabakanın 2-1'e gelmesinin ardından hücumdaki oyuncuların tamamını oyundan alırken, golü atan İrfan Can Kahveci'yi sahada tuttu.
  • İrfan Can Kahveci, Ronaldo'yu geride bıraktı!

    Deneyimli çalıştırıcı, Joshua King'in yerine Joao Pedro'yu, Michy Batshuayi'nin yerine ise Enner Valencia'yı sahaya sürerken, kenarda oynattığı Lincoln Henrique'nin yerine de daha hücumcu olan Emre Mor'u oyuna aldı.
  • İrfan Can Kahveci, Ronaldo'yu geride bıraktı!

    KIRMIZI VAR'LA GELDİ

    Müsabakanın 83. dakikasında Rennes, 10 kişi kaldı. Ev sahibi takımın bir atağının ardından 81. dakikada Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile Rennes'den Hamari Traore arasında yaşanan sürtüşmede İrfan Can yerde kaldı.
  • İrfan Can Kahveci, Ronaldo'yu geride bıraktı!

    Maçın hakemi 82. dakikada Traore'ye sarı kart gösterdikten sonra VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izlemeye gitti ve 83. dakikada Traore'yi direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.
  • İrfan Can Kahveci, Ronaldo'yu geride bıraktı!

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