Irina Shayk-Bradley Cooper çifti böyle görüntülendi!

Bir süredir birlikte olan Irina Shayk-Bradley Cooper çifti, kendilerini uzaktan görüntüleyen paparazziler nedeniyle gerilimli anlar yaşadı. Bir ara uzaktan görüntülendiklerini fark eden Bradley Cooper, fotoğrafçılara el işaretleriyle bundan hoşlanmadığını ifade etti. Ancak sonra sevgilisi Shayk ile birlikte denizin ve güneşin keyfini çıkarmaya devam etti