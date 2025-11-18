Irina Shayk: Kızım ebeveynlerinin tanınmış kişiler olduğunu biliyor

Ünlü model Irina Shayk ve Oscar'lı oyuncu Bradley Cooper'ın 2015 ile 2019 yılları arasında süren ilişkisinden bir kızları oldu. 8 yaşına gelen kızları Lea'ya ayrılık sonrası nasıl ebeveynlik yaptıkları hakkında konuşan Shayk, kızının internete çok az maruz kaldıklarını söyleyerek, "Dijital erişimi çok az, neredeyse yok denecek kadar az" dedi. Bunun yerine topluluk kurmaya, arkadaşlar edinmeye ve sadece sevgi vermeye odaklandıklarını söyleyen ünlü model, "Çocuğunuza verebileceğiniz en iyi şey, onu sevgi dolu bir ailede büyütmektir" diye ekledi.

Shayk, kızı Lea'nın, ebeveynlerinin tanınmış kişiler olduğunu açıkça anladığını ancak rahat olmasını sağladıklarını da sözlerine ekledi.

Yakın zamanda verdiği başka bir röportajda, kendisinin Rusya'da mütevazı bir aileden geldiğini, kızı Lea'nın ise koşullarının çok daha iyi olduğunu söyleyen Shayk, "Şimdi kızıma baktığımda, bambaşka bir ortamda büyüyor. West Village'da yaşıyor. İki ayda birçok ülke gezdi. Ama biz ona eşyaların değerini öğretmek istiyoruz. Kızımıza 'Bir şey elde etmek için çok çalışmak gerek' anlayışını göstermek istiyoruz" demişti.