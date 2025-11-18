Habertürk
        Irina Shayk: Kızım ebeveynlerinin tanınmış kişiler olduğunu biliyor

        Irina Shayk, eski sevgilisi Bradley Cooper'dan olan kızı Lea'yı nasıl yetiştirdikleri hakkında konuşurken, "Kızım ebeveynlerinin tanınmış kişiler olduğunu açıkça anlıyor, ancak rahat olmasını sağlıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2025 - 11:21 Güncelleme: 18.11.2025 - 12:13
        "Kızım her şeyi biliyor"
        Ünlü model Irina Shayk ve Oscar'lı oyuncu Bradley Cooper'ın 2015 ile 2019 yılları arasında süren ilişkisinden bir kızları oldu. 8 yaşına gelen kızları Lea'ya ayrılık sonrası nasıl ebeveynlik yaptıkları hakkında konuşan Shayk, kızının internete çok az maruz kaldıklarını söyleyerek, "Dijital erişimi çok az, neredeyse yok denecek kadar az" dedi. Bunun yerine topluluk kurmaya, arkadaşlar edinmeye ve sadece sevgi vermeye odaklandıklarını söyleyen ünlü model, "Çocuğunuza verebileceğiniz en iyi şey, onu sevgi dolu bir ailede büyütmektir" diye ekledi.

        REKLAM

        Shayk, kızı Lea'nın, ebeveynlerinin tanınmış kişiler olduğunu açıkça anladığını ancak rahat olmasını sağladıklarını da sözlerine ekledi.

        Yakın zamanda verdiği başka bir röportajda, kendisinin Rusya'da mütevazı bir aileden geldiğini, kızı Lea'nın ise koşullarının çok daha iyi olduğunu söyleyen Shayk, "Şimdi kızıma baktığımda, bambaşka bir ortamda büyüyor. West Village'da yaşıyor. İki ayda birçok ülke gezdi. Ama biz ona eşyaların değerini öğretmek istiyoruz. Kızımıza 'Bir şey elde etmek için çok çalışmak gerek' anlayışını göstermek istiyoruz" demişti.

        Shayk, çalışması gerektiğinde kızı üzülürse ona ne söylediğini şöyle aktarmıştı: Tatile gitmek istiyorsun, değil mi? Alışverişe gitmek de istiyorsun? O yüzden Londra'ya gidiyorum. Sen babanla olacaksın, çünkü annen çalışmak zorunda.

        #Irina Shayk
        #Bradley Cooper
        #ebeveyn
