İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA'dan Webo'ya ırkçılık yapan hakemlerin futboldan ömür boyu men edilmesini talep ettiklerini söyledi. Gümüşdağ ayrıca "8 Aralık ırkçılığa karşı dünya tarihine geçen bir direniştir" ifadelerini kullanırken ırkçı saldırıya maruz kalan Pierre Webo da açıklama yaptı. Webo saldırının gerçekleştiği günle ilgili olarak "8 Aralık gecesi ırkçılığa karşı farklı bir boyut sergilendi" dedi.

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