Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İrmik Helvası Tarifi: Evde Kolay ve Hızlı İrmik Helvası Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler? ymk

        İrmik Helvası Tarifi: Evde Kolay ve Hızlı İrmik Helvası Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        İrmik helvası, Türk mutfağının en bilinen ve sıkça yapılan tatlıları arasındadır. Minimum malzemeyle hazırlanabilmesi, kısa sürede pişmesi ve her damak zevkine uyarlanabilmesi sayesinde evlerde sıkça tercih edilir. Peki irmik helvası yapılışı nasıldır? Malzemeleri nelerdir? Detayları yazının devamında bulabilirsiniz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 10:38 Güncelleme: 12.01.2026 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        İrmik Helvası Tarifi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İrmik helvası Türk kültüründe özellikle kandillerde, cenazelerde, özel günlerde yapılır. Bazı zamanlarda ani tatlı ihtiyacında yapılan geleneksel bir lezzet olarak da öne çıkar. Temel malzemeleri irmik, yağ ve şeker olan bu tatlı; sütlü ya da şerbetli olarak hazırlanabilir. Kıvamı, rengi ve aroması kullanılan yağ türüne ve pişirme tekniğine göre değişiklik gösterebilir. Evde pratik şekilde hazırlanan irmik helvasının doğru oranlar ve dikkatli kavurma ile tane tane ve parlak bir kıvam kazandığı düşünülür. Peki irmik helvası malzemeleri detaylı olarak nelerdir?

        İRMİK HELVASI TARİFİ

        İrmik Helvası tarifi son derece basittir. Evde kolayca uygulanabilen ve mutfakta fazla zaman gerektirmeyen tarifler arasındadır. En önemli aşaması irmiğin kısık ateşte sabırla kavrulmasıdır. Bu işlem, helvanın hem rengini hem de lezzetini doğrudan etkiler. Kavurma sırasında irmiğin yanmaması ve topaklanmaması için sürekli karıştırılması gerekir. Şerbetin ya da sütün eklenme aşaması ise dikkatli yapılmalıdır. Ayrıca sıcak-soğuk dengesine de özen gösterilmelidir.

        İRMİK HELVASI MALZEMELERİ

        İrmik Helvası malzemeleri oldukça temeldir. Evde klasik bir irmik helvası yapmak için gerekli malzemeler şunlardır;

        • 1 su bardağı irmik
        • 1 su bardağı toz şeker
        • 1 su bardağı süt veya su
        • 100 gram tereyağı (isteğe bağlı olarak sıvı yağ ile karıştırılabilir)
        • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

        Arzu ederseniz içerisine çam fıstığı, badem ya da ceviz eklenebilir. Sütlü irmik helvası daha yumuşak ve açık renkli olurken su ile yapılan helva daha klasik ve yoğun bir tada sahiptir.

        İRMİK HELVASI YAPIMI KOLAY MI?

        Peki irmik Helvası yapımı kolay mı? Bu helvanın yapımı, mutfakta fazla deneyimi olmayan kişiler için bile oldukça kolaydır. Ancak basit görünmesine rağmen dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları mevcuttur. Özellikle kavurma süresi ve şerbet ekleme aşaması doğru yapılmadığında helva ya çok sert ya da lapa olabilir.

        Kısa sürede hazırlanabilmesi ve ocak başında fazla uğraş gerektirmemesi, irmik helvasını pratik tatlılar arasında öne çıkarır. Doğru ölçüler kullanıldığında ve kısık ateşte sabırla pişirildiğinde sonuç genellikle başarılıdır.

        İRMİK HELVASI NASIL YAPILIR?

        İrmik Helvası nasıl yapılır? Bu helvanın yapılışına başlamadan önce ilk etapta süt veya su ile şeker karıştırılarak şerbeti hazırlanır. Sonrasında ise bu bir kenarda bekletilir. Şekerin tamamen erimesi yeterlidir. Ancak kaynatılması şart değildir. İşte yapım aşamaları;

        • Geniş bir tencereye tereyağı ve sıvı yağ alınarak eritilir.
        • Yağ tamamen eridikten sonra irmik eklenir ve kısık ateşte sürekli karıştırılarak kavrulmaya başlanır.
        • İrmik, açık sarı renkten koyu altın rengine dönene kadar kavrulmalıdır. Bu aşama yaklaşık 10–15 dakika sürebilir.
        • İrmik istenilen renge ulaştığında ocak kısık konumdayken şerbet yavaşça eklenir.
        • Bu aşamada dikkatli olunmalıdır. Buhar ve sıçramalara karşı önlem alınmalıdır.
        • Şerbet eklendikten sonra helva hızlıca karıştırılır ve koyulaşmaya bırakılır.
        • Helva, şerbetini tamamen çektiğinde ocaktan alınır.
        • Tencerenin kapağı kapatılarak 5-10 dakika dinlendirilmesi önerilir.
        • Dinlenen irmik helvası, kaşık yardımıyla karıştırılarak havalandırılır ve servis edilir.

        İrmik helvası sıcak ya da ılık olarak sunulabilir. Üzerine tarçın serpilebilir veya dondurma eşliğinde servis edilerek farklı bir lezzet elde edilebilir.

        İRMİK HELVASI PÜF NOKTALARI

        İrmik helvasının lezzeti, kullanılan malzemeler kadar pişirme tekniğine de bağlıdır. Basit gibi görünse de bazı küçük detaylar helvanın kıvamını ve aromasını doğrudan etkiler.

        • En önemli püf noktası, irmiğin mutlaka kısık ateşte ve sabırla kavrulmasıdır. Yüksek ateşte yapılan kavurma işlemi irmiğin yanmasına ve acı bir tat oluşmasına neden olabilir.
        • Yağ seçimi de helvanın lezzetini belirleyen unsurlar arasındadır. Tereyağı kullanılan irmik helvası daha yoğun ve klasik bir aroma sunarken sıvı yağ ile karıştırıldığında daha hafif bir yapı elde edilir. Yağın irmiği tamamen kaplaması, kavurma işleminin eşit şekilde gerçekleşmesini sağlar.
        • Şerbetin eklenme aşaması bir diğer önemli noktadır. Şerbetin sıcaklığı ile irmiğin sıcaklığı arasında çok büyük fark olmaması önerilir. Genellikle sıcak irmiğe ılık ya da sıcak şerbet eklenmesi daha dengeli bir kıvam oluşmasına yardımcı olur. Şerbet eklendikten sonra hızlı karıştırma yapılmalı ve topaklanma önlenmelidir.

        Ayrıca helvanın şerbetini çektikten sonra kısa süre dinlendirilmesi kıvamının oturmasını sağlar. Dinlendirme aşamasından sonra helvanın kaşıkla hafifçe karıştırılması, daha tane tane bir görünüm elde edilmesine yardımcı olur. Servis öncesi bu işlem, irmik helvasının dokusunu olumlu yönde etkiler.

        SÜTLÜ İRMİK HELVASI TARİFİ

        Sütlü irmik helvası hazırlanırken temel tariften farklı olarak şerbet yerine süt kullanılır. Şeker, doğrudan sütle karıştırılarak eritilir. Bu karışımın çok kaynar olmaması helvanın kesilmemesi bakımından son derece önemlidir. İrmik, tereyağı ve sıvı yağ karışımıyla kısık ateşte kavrulduktan sonra sütlü karışım yavaş yavaş tencereye eklenir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı

        Ünlülere yönelik "uyuşturucu" soruşturması kapsamında ünlü mekanlara düzenlenen baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        Trump, kendisini "Venezuela'nın Başkan Vekili" ilan etti
        Trump, kendisini "Venezuela'nın Başkan Vekili" ilan etti
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        41 il için sarı kod! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        41 il için sarı kod! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        Babaanne ile 2 torunu öldürülmüştü... 3 dakikada 3 cinayet!
        Babaanne ile 2 torunu öldürülmüştü... 3 dakikada 3 cinayet!
        Danimarka Başbakanı: Ülke bir yol ayrımında
        Danimarka Başbakanı: Ülke bir yol ayrımında
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Yemek yardımında istisna makası açıldı
        Yemek yardımında istisna makası açıldı
        "Konkordatoda suistimali önleyeceğiz"
        "Konkordatoda suistimali önleyeceğiz"