İrmik helvası Türk kültüründe özellikle kandillerde, cenazelerde, özel günlerde yapılır. Bazı zamanlarda ani tatlı ihtiyacında yapılan geleneksel bir lezzet olarak da öne çıkar. Temel malzemeleri irmik, yağ ve şeker olan bu tatlı; sütlü ya da şerbetli olarak hazırlanabilir. Kıvamı, rengi ve aroması kullanılan yağ türüne ve pişirme tekniğine göre değişiklik gösterebilir. Evde pratik şekilde hazırlanan irmik helvasının doğru oranlar ve dikkatli kavurma ile tane tane ve parlak bir kıvam kazandığı düşünülür. Peki irmik helvası malzemeleri detaylı olarak nelerdir?

İRMİK HELVASI TARİFİ

İrmik Helvası tarifi son derece basittir. Evde kolayca uygulanabilen ve mutfakta fazla zaman gerektirmeyen tarifler arasındadır. En önemli aşaması irmiğin kısık ateşte sabırla kavrulmasıdır. Bu işlem, helvanın hem rengini hem de lezzetini doğrudan etkiler. Kavurma sırasında irmiğin yanmaması ve topaklanmaması için sürekli karıştırılması gerekir. Şerbetin ya da sütün eklenme aşaması ise dikkatli yapılmalıdır. Ayrıca sıcak-soğuk dengesine de özen gösterilmelidir.

İRMİK HELVASI MALZEMELERİ İrmik Helvası malzemeleri oldukça temeldir. Evde klasik bir irmik helvası yapmak için gerekli malzemeler şunlardır; 1 su bardağı irmik

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt veya su

100 gram tereyağı (isteğe bağlı olarak sıvı yağ ile karıştırılabilir)

1 yemek kaşığı sıvı yağ Arzu ederseniz içerisine çam fıstığı, badem ya da ceviz eklenebilir. Sütlü irmik helvası daha yumuşak ve açık renkli olurken su ile yapılan helva daha klasik ve yoğun bir tada sahiptir. İRMİK HELVASI YAPIMI KOLAY MI? Peki irmik Helvası yapımı kolay mı? Bu helvanın yapımı, mutfakta fazla deneyimi olmayan kişiler için bile oldukça kolaydır. Ancak basit görünmesine rağmen dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları mevcuttur. Özellikle kavurma süresi ve şerbet ekleme aşaması doğru yapılmadığında helva ya çok sert ya da lapa olabilir. Kısa sürede hazırlanabilmesi ve ocak başında fazla uğraş gerektirmemesi, irmik helvasını pratik tatlılar arasında öne çıkarır. Doğru ölçüler kullanıldığında ve kısık ateşte sabırla pişirildiğinde sonuç genellikle başarılıdır. İRMİK HELVASI NASIL YAPILIR? İrmik Helvası nasıl yapılır? Bu helvanın yapılışına başlamadan önce ilk etapta süt veya su ile şeker karıştırılarak şerbeti hazırlanır. Sonrasında ise bu bir kenarda bekletilir. Şekerin tamamen erimesi yeterlidir. Ancak kaynatılması şart değildir. İşte yapım aşamaları;