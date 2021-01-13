İrmik tatlısı oldukça lezzetli bir tatlıdır. Bugün sizlere oldukça kolay ve yapılması da bir o kadar basit olan İrmik Tatlısının tarifini vereceğiz. Denemeniz tavsiye edilir.
İrmik Tatlısı Tarifi Malzemeleri:
- 500 gr. İrmik
- 1 su bardağı toz şeker
- 2 yumurta
- 1 su bardağı sıvıyağ
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 su bardağı Hindistan cevizi
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 2 çorba kaşığı un
- Hindistan cevizi
İrmik Tatlısı Şerbeti İçin:
- 3 su bardağı toz şeker
- 3 su bardağı su
- Yarım limon
İrmik Tatlısı Tarifi Hazırlanması:
Öncelikle tatlının şerbeti hazırlanır.
Malzemeler bir tencerede kaynatılır ve soğumaya bırakılır.
Bir kabın içerisine yumurtalar alınır ve çırpılır.
İçerisine; şeker, un, kabartma tozu, vanilya, Hindistan cevizi ve irmik ilave edilip yoğurulur.
Yağlanmış yuvarlak cam bir fırın kabının içerisine boşaltılır ve hamur yaydırılır.
180°C de fırında pişirilir.
Fırından çıkarılır ve bir kaç dakika sonra şerbetin bir kısmı dökülür, kalan kısmı da şerbet çekince ilave edilir.
Üzerine Hindistan ceviziyle servise hazırdır.
Afiyet olsun!
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