İrmik tatlısı oldukça lezzetli bir tatlıdır. Bugün sizlere oldukça kolay ve yapılması da bir o kadar basit olan İrmik Tatlısının tarifini vereceğiz. Denemeniz tavsiye edilir.

İrmik Tatlısı Tarifi Malzemeleri:

500 gr. İrmik

1 su bardağı toz şeker

2 yumurta

1 su bardağı sıvıyağ

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı Hindistan cevizi

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 çorba kaşığı un

Hindistan cevizi

İrmik Tatlısı Şerbeti İçin:

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Yarım limon

HANGİ TATLI KAÇ DAKİKA YÜRÜYÜŞ İLE YAKILIYOR?

İrmik Tatlısı Tarifi Hazırlanması:

Öncelikle tatlının şerbeti hazırlanır.

Malzemeler bir tencerede kaynatılır ve soğumaya bırakılır.

Bir kabın içerisine yumurtalar alınır ve çırpılır.

İçerisine; şeker, un, kabartma tozu, vanilya, Hindistan cevizi ve irmik ilave edilip yoğurulur.

Yağlanmış yuvarlak cam bir fırın kabının içerisine boşaltılır ve hamur yaydırılır.

180°C de fırında pişirilir.

Fırından çıkarılır ve bir kaç dakika sonra şerbetin bir kısmı dökülür, kalan kısmı da şerbet çekince ilave edilir.

Üzerine Hindistan ceviziyle servise hazırdır.

Afiyet olsun!