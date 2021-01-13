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İrmik tatlısı tarifi: Şerbetli irmik tatlısı nasıl yapılır?

Tatlı krizlerini giderecek pratik ve lezzetli tatlı tariflerinde başı hep irmik tatlılarının çektiğini biliyor muydunuz? İrmik tatlıları çabuk pişmesi sebebiyle tatlı krizlerinin vazgeçilmezi oluyor. Son zamanlarda sütlü irmik tatlılarının popülaritesi artmış olsa da klasik irmik tatlısının sofralardaki yerini sarsamıyor. Sizin için pratik ve lezzetli bir irmik tatlısı tarifi hazırladık... İrmik tatlısı tarifi: Şerbetli irmik tatlısı nasıl yapılır?

İrmik tatlısı tarifi: Şerbetli irmik tatlısı nasıl yapılır?

İrmik tatlısı oldukça lezzetli bir tatlıdır. Bugün sizlere oldukça kolay ve yapılması da bir o kadar basit olan İrmik Tatlısının tarifini vereceğiz. Denemeniz tavsiye edilir.

İrmik Tatlısı Tarifi Malzemeleri:

  • 500 gr. İrmik
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 2 yumurta
  • 1 su bardağı sıvıyağ
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı Hindistan cevizi
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 2 çorba kaşığı un
  • Hindistan cevizi

İrmik Tatlısı Şerbeti İçin:

  • 3 su bardağı toz şeker
  • 3 su bardağı su
  • Yarım limon

İrmik Tatlısı Tarifi Hazırlanması:

Öncelikle tatlının şerbeti hazırlanır.

Malzemeler bir tencerede kaynatılır ve soğumaya bırakılır.

Bir kabın içerisine yumurtalar alınır ve çırpılır.

İçerisine; şeker, un, kabartma tozu, vanilya, Hindistan cevizi ve irmik ilave edilip yoğurulur.

Yağlanmış yuvarlak cam bir fırın kabının içerisine boşaltılır ve hamur yaydırılır.

180°C de fırında pişirilir.

Fırından çıkarılır ve bir kaç dakika sonra şerbetin bir kısmı dökülür, kalan kısmı da şerbet çekince ilave edilir.

Üzerine Hindistan ceviziyle servise hazırdır.

Afiyet olsun!

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