İlk gösterimi 3 Mayıs 2013 tarihinde yapılan efsanevi süper kahraman filmi serisinin 3. filmi olan Iron Man 3 filmi bu akşam televizyon ekranlarında seyiciyle buluşacak. Iron Man 3 filminin konuus ve oyuncuları filmin sevenleri tarafından araştırılıyor. Iron Man 3 filmi oyuncuları kim? Iron Man 3 filmi konusu ne?

IRON MAN 3 OYUNCULARI KİM?

IRON MAN 3 FİLMİ KONUSU NE?

Milyarder iş adamı, kahraman ve mucit Tony Stark, bu sefer gücü ondan çok daha fazla, hatta sınırsız bir düşmanla karşı karşıya kalıyor. Üstelik bu düşman, o çok sinirlendirecek bir hamle yaparak özel hayatını yok ediyor. Stark şimdi bu olayların kaynağını araştıracağını zorlu bir mücadeleye giriyor. Fakat en yakınlarını korumak için zekasının ve cesaretinin yanı sıra içgüdülerine de ihtiyacı var.