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İş Bankası emeklilere 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor!

İş Bankası, emekli vatandaşlar için başlattığı promosyon kampanyasına devam ediyor. Maaşını 3 yıl boyunca İş Bankası üzerinden alacağına dair taahhüt veren emekliler, aylık maaşına göre promosyon ödemesi alıyor. İş Bankası emekli promosyon kampanyası 1 Kasım ile 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak.

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  • İş Bankası emekli promosyon ödemeleri | İş bankası promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL, kimler alabilir?

    İş Bankası, ilk kez emekli maaşı alacak veya emekli maaşını İş Bankası'na taşıyacak vatandaşlar için bir kampanya başlattı. 1 Kasım ile 30 Kasım 2022 tarihine kadar geçerli olacak kampanya çerçevesinde emekliler, maaşlarına göre belirtilen oranda promosyon ödemesi alacak. Peki, İş Bankası emekli maaş promosyon ücreti ne kadar, kaç TL? Ödemeler ne zaman yapılacak? İşte, İş Bankası emekli promosyon kampanyasına dair tüm detaylar...
  • İş Bankası emekli promosyon ödemeleri | İş bankası promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL, kimler alabilir?

    İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

    2020/2023 dönemi için promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.
  • İş Bankası emekli promosyon ödemeleri | İş bankası promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL, kimler alabilir?

    Maaş Aralığı - Promosyon Tutarı

    3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

    3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

    7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

    10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL
  • İş Bankası emekli promosyon ödemeleri | İş bankası promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL, kimler alabilir?

    İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN YATAR?

    SGK Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan emekli vatandaşların, 3 yıl süre ile maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri halinde; İş Bankası hesaplarına yapılacak ilk maaş ödemesinin ardından, promosyon ödemesi yapılacaktır.
  • İş Bankası emekli promosyon ödemeleri | İş bankası promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL, kimler alabilir?

    EMEKLİ MAAŞI İŞ BANKASI'NA NASIL TAŞINIR?

    Şubeye gitmeden İşCep, İnternet Şubesi aracılığı ile kolayca; ya da dilerseniz İş Bankası şubelerine uğrayarak emekli maaşınızı İş Bankası'na taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz. Emekli maaşınızı farklı bir bankadan ya da PTT aracılığı ile alıyorsanız ve maaşınızda hiçbir bloke bulunmuyorsa, maaş taşıma ve promosyon başvurusu işlemleriniz için şubelere başvurmanıza gerek bulunmamaktadır.
  • İş Bankası emekli promosyon ödemeleri | İş bankası promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL, kimler alabilir?

    Şubeye gitmeden İşCep ve İnternet Şubesi maaş taşıma ve promosyon başvurusu için takip edebileceğiniz adımlar aşağıdaki gibidir:

    İşCep > Başvurular > Emekli Maaş İşlemleri > Maaş Taşıma ve Talimat Verme

    İşCep > Başvurular > Emekli Maaş İşlemleri > Promosyon Başvurusu

    İnternet Şubesi > Başvuru - Ürünler > Emekli Maaş İşlemleri > Maaş Taşıma ve Talimat Verme

    İnternet Şubesi > Başvuru - Ürünler > Emekli Maaş İşlemleri > Promosyon Başvurusu

    Ayrıca şubeye gelmeden, e-Devlet’ten banka değişikliği işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. e-Devlet’e İnternet Şubesi ve İşCep aracılığıyla herhangi bir şifreye gerek duymadan giriş yapabilirsiniz. Maaş taşıma işleminiz ardından İşCep, İnternet Şubesi, Telefon Şubesi ve İş Bankası şubeleri aracılığı ile talimatlarınızı hızlıca verebilirsiniz.
  • İş Bankası emekli promosyon ödemeleri | İş bankası promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL, kimler alabilir?

    İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ BAŞVURU TARİHİ NEDİR?

    T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

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