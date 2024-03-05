İş Bankası mesai saatleri: İş Bankası ve şubelerinin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri

Türkiye İş Bankası, Türkiye’de bireysel ve ticari bankacılık hizmeti sunan en büyük özel banka olma özelliğini gösteriyor. İş Bankası yurtdışında 23, yurt içinde 1066 şubeye sahiptir. Bu büyüklükte bir bankanın çalışma saatleri, mesai saatleri ve öğle arası tatil sürelerinin hangi saat aralığında olduğu ise güncelliğini koruyor. Biz de bu yazımızda iş bankasının 2024 yılında iş bankasının çalışma saatlerini, İş Bankası’nın hafta sonu açık olup olmadığı, hafta sonu açık olan şubelerinin hangileri olduğu, öğle arası saatleri nelerdir gibi soruların cevaplarını derledik.

İş Bankası Çalışma Saatleri 2024

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Günümüzde birçok sektör dijital ve online olarak çalışmaya adım atmıştır. Elbette ki bankacılık sektörü de bunlardan biridir. Pek çok işlem için bankaya gidilmesine gerek olmamasına rağmen yine de bankaya gidilmesi gereken durumlar mevcuttur. Hal böyle olunca da kişiler iş bankasının çalışma saatlerini merak etmektedirler. İş Bankası’nın çalışma saatleri Türkiye’nin tüm illerinde aynıdır. Aşağıda İş Bankası’nın 2024 yılındaki çalışma saatlerini bulacaksınız:

Pazartesi: 09.00-17.00

Salı: 09.00-17.00

Çarşamba: 09.00-17.00

Perşembe: 09.00-17.00

Cuma: 09.00-17.00

Cumartesi: Kapalı

Pazar: Kapalı

Bankacılık sektörü için dijital dünyaya adım atmak 7/24 bankaya ulaşabilir olmakla eş değer bir anlama gelmektedir. Havale, EFT, Yatırım gibi işlemler artık evden kolaylıkla yapılabilmektedir. Bunun dışında kredi işlemleri için banka şubelerine gidilmesi gerekmektedir. Şubeden halledilmesi gereken bankacılık işlemleri için yukarıda verdiğimiz İş Bankası çalışma saatlerine göz gezdirerek gününüzü planlayabilirsiniz. Bunun dışında gideceğiniz İŞ Bankası şubesini arayarak da bilgi alabilmeniz mümkündür.

İş Bankası Hafta Sonu Açık Mı?

Birçok banka hafta sonu müşterilerine hizmet vermemektedir. Bunun yanında Alışveriş Merkezi (AVM) içerisinde bazı özel bankaların şubeleri yer almaktadır. İş Bankası da bu özel bankalar arasında yerini korumaktadır. Aşağıda İş Bankası hafta sonu açık şubeler ile ilgili bilgileri bulacaksınız:

Cevahir Alışveriş Merkezi/İstanbul: Her gün 10.00-19.30

212 Outlet AVM/ İstanbul: Pazar dışında her gün 10.00-18.30

Arena Park AVM/İstanbul: Hafta içi her gün 10.00-18.30 Cumartesi 10.00-13.00 14.00-18.30, Pazar kapalı

Nautilus AVM/İstanbul: Pazar dışında her gün 10.00 – 18.00

Bilkent/Ankara İş Bankası Şubesi: Pazar dışında her gün 10.00-18.30

Cepa Alışveriş Merkezi/Ankara: Pazar dışında her gün 10.00-13.30 14.30-18.30

Kipa-Balçova/İzmir: Her gün 10.00-18.30

Kipa-Büyükçiğli/İzmir: Her gün 10.00-18.30

Mavişehir/İzmi : Hafta içi her gün 10.00-18.30 Cumartesi 12.00-17.00, Pazar kapalı

İş Bankası Öğle Arası

İş Bankası’nın öğle arası saatleri bankada işi olan vatandaşlar için merak konusu olmaktadır. Bankada işi olanların günlerini bu saatlere göre planlayacak olmaları ya da bankanın yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda öğle arası saatleri daha da önem kazanmaktadır. İş Bankası hafta içi yani Pazartesi-Cuma arası saat 09.00’da müşterilerine hizmet vermeye başlıyor. Saat 12.30’da öğle arası verip, 13.30’da yine hizmet vermeye devam edip saat 17.00’da bu hizmeti sonlandırmaktadır. Bu saatleri daha ayrıntılı olarak aşağıda bulabilirsiniz: