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İş Bankası, altı bağlı ortaklığının hisseleri için 1 milyar TL büyüklüğünde geri alım programı başlattığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, bankanın borsada işlem gören bağlı ortaklıklarından Şişecam, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Anadolu Hayat Emeklilik, İş Finansal Kiralama, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve İş Yatırım Menkul Değerler'i kapsayan hisse alımları piyasadan yapılacak ve şirket bazında sınırlama olmayacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamız Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, Borsa İstanbul'da işlem gören bağlı ortaklıklarımızdan T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., İş Finansal Kiralama A.Ş., İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin paylarının, alımlarla ilgili ödenecek toplam tutarın 1 milyar TL ile sınırlı olması kaydıyla şirket bazında bir sınırlama olmaksızın piyasadan satın alınması, mevcut ve yeni alınacak payların sınıflandırılması ve gerektiğinde satılması konularında karar tarihinden itibaren 2022 yıl sonuna kadar Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır" denildi.

Söz konusu yetkinin herhangi bir taahhüt içermediği, hisselerin alınması ve gerektiğinde satılması konularında bankanın idari süreçleri gereği genel müdürlüğe yetki verildiği kaydedildi.