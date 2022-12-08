Günlük finansal işleri 'Nays' halledecek

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Türkiye İş Bankası, günlük finansal ihtiyaçları karşılamak isteyenlere yönelik yeni uygulaması Nays’ı hayata geçirdi.

Verilen bilgiye göre, Nays ile henüz finansal sisteme dâhil olmayanlara ve özellikle gençler başta olmak üzere günlük finansal işlemlerinde yenilikçi bir deneyim arayan kitlelere erişmek hedefleniyor.

Nays'da, ücretsiz para alıp gönderme, dijital ön ödemeli kart, düşük tutarlı anlık nakit ihtiyaçlar için esnek borç alma ve alışveriş özellikleri bulunuyor.

21 Haziran 2022 tarihi itibarıyla ilk sürümü uygulama marketlerindeki yerini alan Nays'ın, bugüne kadar 1 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

'NAKİT KULLANIMINI DİJİTALLEŞTİRECEK'

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Nays’ın nasıl bir değer önerisi ile hangi kullanıcı gruplarını kapsadığını ve bundan sonraki yol haritasını paylaştı.

Lüle, İş Bankası'nın e-ticaret, ödeme hizmetleri, açık bankacılık ve B2B pazar yerleri konularında geleceğin platformlarını kurmaya ve büyütmeye başladığını vurguladı.

Nays’ın 9 ay içinde hayata geçirildiğini anlatan Lüle, "Uygulama, kullandıkça hediye para kazandırma özelliğiyle de öne çıkıyor. Nays’tan kısa vadeli, acil ihtiyaçlar için esnek ve kolay bir şekilde borç alınabiliyor. Ülkemizdeki farklı kesimlerin finansal hizmetlere ulaşmasını kolaylaştıran Nays’ın, nakit kullanımın dijitalleşmesi açısından ülkemizin daha ileri bir seviyeye gelmesi için önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.