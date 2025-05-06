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        Haberler Ekonomi Para İş Bankası’ndan emeklilere promosyon - Para Haberleri

        İş Bankası’ndan emeklilere promosyon

        Türkiye İş Bankası, SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlara 15 bin TL'ye varan nakit promosyona ek 6 bin TL MaxiPuan ile toplamda 21 bin TL'ye ulaşan promosyon alma imkânı sunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 15:04 Güncelleme: 06.05.2025 - 15:04
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        İş Bankası'ndan emeklilere promosyon
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        Türkiye İş Bankası, SGK emekli maaşını İş Bankası’na taşıyanlara 15 bin TL’ye varan nakit promosyona ek 6 bin TL MaxiPuan ile toplamda 21 bin TL’ye ulaşan promosyon alma imkânı sunuyor.

        İlk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyarak 3 yıllık taahhüt veren SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur),

        - 10.000 TL’ye kadar maaşlar için 6.250 TL,

        - 10.000 - 15.000 TL arası maaşlar için 10.000 TL,

        - 15.000 - 20.000 TL arası maaşlar için 12.500 TL,

        - 20.000 TL ve üzeri maaşlar için 15.000 TL nakit promosyon ödemesi alıyor.

        5-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, nakit promosyon ödemesinin yanı sıra ilk 3 fatura talimatında 1.000 TL’ye varan MaxiPuan, kampanya döneminde yeni kredi kartlarıyla tek seferde 2.500 TL ve üzeri alışveriş işlemlerinde ise 5.000 TL’ye varan MaxiPuan kazanabiliyor.

        Ayrıca, Maximum Kart ve ek kartları için yıllık kart ücreti ödemiyor, İşCep, İnternet Şubesi ve Telefon Şubesi’nden ücretsiz para transferi yapabiliyor, farklı banka ATM’lerinden ücretsiz nakit çekebiliyor, Anında Kredi ve Ek Hesap kullanabiliyor.

        Maaşını farklı bir bankadan ya da PTT aracılığı ile alan emekliler, şubelere gitmelerine gerek kalmadan İşCep’ten veya İnternet Şubesi’nden maaşını İş Bankası’na taşıyıp promosyon başvurusunda bulunabiliyor.

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