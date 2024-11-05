İş Bankası’nın aktif büyüklüğü 3,2 trilyon TL’ye ulaştı

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ilk dokuz aylık finansal sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada; teknoloji, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve üretken yapay zekayı iş süreçlerine dahil ettiklerini, odaklandıkları tarım, turizm, girişimcilik, KOBİ ve işletme bankacılığı alanlarında ekonomiye daha fazla katkı sağlayacak şekilde çalıştıklarını vurguladı. Aran, “Hayata geçirdiğimiz projelerle ülkemiz için bir bankanın çok daha ötesinde bir kurum olduğumuza inanıyoruz. 2 Kasım’da Samsun’da çocuklarımızla birlikte diktiğimiz fidanlarla 81 İlde 81 Orman Projesi'ni 100. yılımızda yeniden başlattık. 81 ilimizde beş yıl içinde toplam 2 milyon 200 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Ayrıca, 3 Kasım’da Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu’nun startını verdik. Maraton koşmak dayanıklılığı, direnci, azmi, dayanışmayı ve zindeliği simgeliyor. İş Bankası da 100. yılında genç ve dinamik bir girişim olarak, ikinci yüzyılına emin ve sağlam adımlarla ilerliyor, ülke ekonomisi için sürdürülebilir değer yaratmaya devam ediyor." dedi.

REKLAM Eylül sonu itibarıyla nakdi kredi hacmi 1,6 trilyon TL, gayrinakdi kredi hacmi ise 539 milyar TL’ye ulaşan Bankanın ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı, 2,1 trilyon TL oldu. İş Bankası’nın ülkemizin ilk yatırım fonu olarak kurduğu TI1 – İş Portföy Para Piyasası (TL) Fonu, Türkiye’de 100 milyar TL eşiğini aşan ilk TL yatırım fonu oldu. İş Bankası’nın toplam mevduat hacmi, Eylül 2024 döneminde yılsonuna kıyasla yüzde 23,4 artışla 2,1 trilyon TL seviyesine ulaştı. TP mevduat hacmi ise yüzde 28,9 oranında artarak 1,1 trilyon TL’ye yükseldi.