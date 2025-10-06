İş dünyasına yetenek kazandırılıyor

2025 yılında on birinci kez Türkiye’nin “en iyi işveren”lerinden seçilen ve ülke sıralamasında birinci olan JTI Türkiye, genç yeteneklerin potansiyellerini keşfedebilecekleri programlarla ön planda olmaya devam ediyor.

JTI Türkiye, FutureFlow Yaz Stajı Programı ile her yıl geleceğin iş insanı adayı üniversiteli gençlere iş hayatında deneyim kazandırırken kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilecekleri sekiz hafta süren kapsamlı bir program sunuyor. Üniversiteliler program kapsamında şirket genel müdürü ve yönetim ekibi üyeleriyle de vakit geçirerek onların deneyimlerinden yararlanıyor.

4.500’e yakın başvuru arasından İngilizce ve Genel Yetenek Testi, Departman Mülakatları süreçlerini başarıyla tamamlayan 31 üniversite öğrencisinin kabul edildiği program temmuz, ağustos ve eylül aylarında gerçekleştirildi. Sekiz hafta süren programın içeriğinde; yönetim ekipleriyle İletişim toplantıları, mentorluk programı, oryantasyon etkinlikleri, online ve yüz yüze eğitimler, atölye ve proje çalışmaları yer aldı.

REKLAM

'İLHAM ALACAKLARI YOLCULUK'

Farklı üniversite ve bölümlerden katılan üniversite öğrencileri program kapsamında oryantasyon etkinlikleri ile üretim aşamalarını gözlemlerken, Genel Müdür ve üst yönetim ile yaptıkları görüşmelerle kariyer yolculuklarında ilham alacakları deneyimleri dinleme fırsatı yakaladılar. Mentorluk seanslarıyla şirket içerisinde deneyim sahibi çalışanlarımızla (mentor) bir araya gelerek kişisel ve mesleki anlamda gelişimlerine katkı sağladılar. “Storytelling-Kendi Hikâyenin Kahramanı Ol” eğitimi ile staj deneyimlerini departman yöneticileriyle değerlendirirken İşe Alım Atölyesi ile ileride iş hayatında kullanabilecekleri faydalı bilgiler öğrendiler.