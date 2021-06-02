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İş dünyasından Erdoğan ve Biden'a mektup

DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve AmCham Türkiye (Amerikan Şirketler Derneği),14 Haziran’da Brüksel’de toplanacak olan NATO Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’a ilettikleri mektubun detaylarını paylaştı. TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ve AmCham Türkiye Başkanı Tankut Turnaoğlu, Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin ileriye taşınması amacıyla çağrıda bulundu

İş dünyasından Erdoğan ve Biden'a mektup
Genel

DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve AmCham Türkiye (Amerikan Şirketler Derneği),Türkiye ile ABD arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla harekete geçti. NATO Zirvesi öncesi, Türkiye ve ABD Başkanlarına gönderilen mektupta, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinin istendiği vurgulandı.

TAİK Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ konu ile ilgili şunları söyledi: “Kovid-19 salgını, tüm yıkıcı etkilerine rağmen, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaretin geliştirilebilmesi için eşsiz fırsatlar sunuyor. Ülkemiz, küresel tedarik zincirindeki dönüşümde jeopolitik konumu ve güçlü kurumları sayesinde rahatlıkla daha etkin bir rol oynayabilir. Küresel tedarik zincirindeki dönüşümde ABD açısından en uygun iş ortakları arasındayız.”

Yalçındağ sözlerini şöyle sürdürdü: İki ülke arasındaki anlaşmazlıklara takılmak, geçmişe odaklanmak her iki tarafa da kaybettiriyor. Sorunların gölgesinde kalan fırsatlar elden kaçıyor. Türk ve Amerikan iş dünyası olarak bu fasit dairenin kırılması için harekete geçiyoruz. İnisiyatif alıyor, seferber oluyoruz. Fırsatları kaçırmayalım, iki ülkenin de refahını artırmaya hizmet edecek ortak akıl geliştirelim. Kovid-19 sonrasında “Geleceği birlikte kuralım” diyoruz.”

'ÇOK SAYIDA FIRSAT VAR'

AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, konu ile ilgili şu değerlendirmede bulundu: “İş dünyası olarak iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın temelinde ekonomideki güçlü ilişkiler olduğunu düşünüyoruz. Amerikan ve Türk şirketleri arasındaki stratejik ortaklıklardan elde ettiğimiz olumlu sonuçlar, ikili ilişkilerde gelişime açık çok sayıda fırsat olduğunu gösteriyor.”

NATO Zirvesi’nde her iki ülke başkanının bir araya geleceği toplantının, açık ve sürdürülebilir bir diyaloğun gelişimine yönelik önemli bir adım olmasını temenni ediyoruz. AmCham ve TAİK olarak, geçtiğimiz hafta her iki Başkan’a yönelik ilettiğimiz mektupta, tam da bu noktaların altını çizdik. İş birliklerimiz yoluyla küresel istikrara sağladığımız katkının, her iki ülke için ekonomik ve ticari alanlarda gelecekte büyük faydalar sağlayacağına olan inancımızı yineledik. AmCham Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de ikili ticareti ve ekonomik iş birliğini destekleyecek her türlü çalışmaya odaklanmayı sürdüreceğiz.”

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