İş dünyasından seçim değerlendirmesi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "14 Mayıs'taki en büyük kazanımımız, milletimizin gösterdiği sağduyu ve demokratik olgunluk oldu. İş dünyası olarak halkımızın Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini aynı vakarla tamamlayıp, istikrar ve güvenden yana tavrını sürdüreceğine inanıyoruz. Düsturumuz; daima 'milli üretim', daima 'özgür ticaret', daima 'daha çok ihracat ve istihdam' ile daima 'güçlü Türkiye'dir. Şimdi seçim sonrasını, öncü Türkiye hedeflerimiz için tahkimatın 'başlangıç noktası' yapmak amacıyla, hep birlikte işimize koyulacağız" ifadelerini kullandı. Avdagiç, twitter hesabından yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise, “Ülkemizde, yıllardan beri süregelen demokrasi birikimi ve seçim geleneğine yakışır bir olgunlukla, son derece huzurlu ve yüksek katılımlı bir seçim görevi başarıyla yerine getirilmiştir. Ortaya çıkan sonuçlara göre 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne seçilen milletvekillerimizi tebrik ediyor ve yeni çalışma döneminde başarılar diliyorum. İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de aynı duyarlılıkla yapılarak tamamlanacağına olan inancım yüksektir. 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan bu seçimlerin şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu sürecin de olgunlukla tamamlandıktan sonra başta ekonomi olmak üzere ülkemizin temel meseleleri ile ilgili adımların atılmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

"TEKNOLOJİDE VE SANAYİDE ÜRETİM MALİYETLERİNİ DÜŞÜRECEK ADIMLARA İHTİYAÇ VAR"

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, "13. Cumhurbaşkanlığı döneminde tarım, teknoloji ve sanayide üretim maliyetlerini düşürecek, sanayicinin finansmana erişiminin kolaylaştıracak ve yüksek enflasyona karşın sabit kur uygulamasının ihracatçı üzerinde oluşturduğu yükü hafifletecek adımlara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, seçimde milletin 13. Cumhurbaşkanının ikinci turda belli olması yönünde karar verdiğini anımsatarak, seçilen milletvekillerine başarılar dileyerek,"İkinci tur seçiminin yine ülkemize yakışır bir şekilde gerçekleşeceği inancıyla, seçim ortamının sağlıklı bir şekilde sonlanması ve ülkemizi ileriye götürecek ekonomik adımların zaman geçirilmeden atılmasını arzu ediyoruz. Resesyonun dünya geneline yayıldığı, ülkelerin korumacı önlemleri ile rekabetin her geçen gün zorlaştığı bir ortamda, ülkemizin daha fazla yüksek katma değerli ürünler üreterek ihraç etmesi kaçınılmaz hal aldı.

Bu bağlamda 13. Cumhurbaşkanlığı döneminde tarım, teknoloji ve sanayide üretim maliyetlerini düşürecek, sanayicinin finansmana erişimini kolaylaştıracak ve yüksek enflasyona karşın sabit kur uygulamasının ihracatçı üzerinde oluşturduğu yükü hafifletecek adımlara ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.