İş Girişim, TatilBudur'daki payını artırdı

TatilBudur'un yüzde 24.06 oranındaki hissesi 1 milyar 66 milyon TL bedel ile İş Girişim Sermayesi'ne devredildi.

Bu devir ile İş Girişim Sermayesi'nin TatilBudur'daki payı yüzde 64,15 oranına ulaştı.

İş Girişim Sermayesi Genel Müdürü Kubilay Aykol, hisse devriyle birlikte, Bankanın girişim sermayesi yatırım kolu olan İş Girişim Sermayesi'nin, sektörün önemli oyuncularından olan Tatilbudur'da çoğunluk pay sahibi olduğunu, şirketin gelişimine ve büyümesine aktif olarak katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı. Aykol, bu adımın aynı zamanda İş Bankası'nın önceliklendirdiği sektörler arasında yer alan turizm alanındaki hedefleriyle de örtüştüğünü ifade etti.