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Kırmızı bültenle aranırken İtalya’da yakalanan Barış Boyun'un İstanbul’da yönettiği ve çökertilen suç çetesinin gerçekleştirdiği eylemler bir bir ortaya çıkmaya başladı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ‘Barış Boyun suç örgütü’ne yönelik yaptığı soruşturmayı derinleştirdi.

İŞ İNSANINA SUİKAST GİRİŞİMİ ŞÜPHELİSİ GÖZALTINDA

Suç örgütünün karıştığı tüm suçları bir bir ortaya çıkartarak dosya hazırlayan polisin düzenlediği operasyonda dikkat çeken bir şüpheli de bulunuyor. Suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 8 ay önce iş insanı Cihan Ekşioğlu’na Beykoz’da suikast düzenleneceği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli de gözaltına alındı. İş insanı suikast girişimi iddiasıyla 8 ay önce gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakılmıştı. İki ay sonra bir başka şüpheliye düzenlenen operasyonda yine yakalanan şüphelinin ikinci kez serbest kaldığı ortaya çıktı.

DOSYALARI ÇOK KABARIK

“Kasten öldürme”, “Kasten Öldürmeye Teşebbüs” “Silahlı Kasten Yaralama”, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti”, “Silah Ticareti”, “Mala Zarar Verme” “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması”, “Tehdit” konularından 103 suç eylemini gerçekleştirdiği belirlenen çetenin soruşturmasına iş insanı Cihan Ekşioğlu’nun olayı da girdi.

Olayla ilgili çok yönlü çalışmalar devam ediliyor.