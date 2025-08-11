İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 24 Haziran ve 18 Temmuz'da ifadesi alınan Kapki, 7 Ağustos'ta da üçüncü defa ifade verdi.

İfadesinde, soruşturmanın şüphelilerinden Murat Ongun'un Ramazan Bayramlarında Kültür AŞ kanalıyla bazı şirketlerden market kartı almak için para ya da market kartı gönderilmesini talep ettiğini öne süren Kapki, kendisinin de BVA olarak yılda 500 bin lira civarı parayı Kültür AŞ hesabına gönderdiğini anlattı.

Kapki, "Bu soruşturma dosyası kapsamında tutuklandıktan sonra cezaevine sevkimiz sırasında otobüste Murat Ongun ortama 'Emrah Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdık, keşke biz de gitseydik aptal mıyız' şeklinde bir söylemde bulundu. Emrah Bağdatlı, belediyeden direkt veya dolaylı şekilde aldığı işlerden elde ettiği haksız kazancı sahte fatura yöntemiyle aklamaktadır. Zaten bu husus vergi incelemesinde ortaya çıkacaktır. Şu an firari olarak bulunan Bağdatlı, benim vermiş olduğum ifadeden sonra atmış olduğu tweette Ongun ile aramızın iyi olmadığını ve birbirimizden haz etmediğimizi teyitlemiştir." beyanında bulundu.