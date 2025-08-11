Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İş insanı Murat Kapki, üçüncü kez ifade verdi | Son dakika haberleri

        İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması şüphelilerinden iş insanı Murat Kapki, üçüncü kez ifade verdi

        İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında üçüncü kez ifade verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2025 - 21:57 Güncelleme: 11.08.2025 - 21:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        İBB şüphelisi Murat Kapki, üçüncü kez ifade verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

        Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 24 Haziran ve 18 Temmuz'da ifadesi alınan Kapki, 7 Ağustos'ta da üçüncü defa ifade verdi.

        İfadesinde, soruşturmanın şüphelilerinden Murat Ongun'un Ramazan Bayramlarında Kültür AŞ kanalıyla bazı şirketlerden market kartı almak için para ya da market kartı gönderilmesini talep ettiğini öne süren Kapki, kendisinin de BVA olarak yılda 500 bin lira civarı parayı Kültür AŞ hesabına gönderdiğini anlattı.

        REKLAM

        Kapki, "Bu soruşturma dosyası kapsamında tutuklandıktan sonra cezaevine sevkimiz sırasında otobüste Murat Ongun ortama 'Emrah Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdık, keşke biz de gitseydik aptal mıyız' şeklinde bir söylemde bulundu. Emrah Bağdatlı, belediyeden direkt veya dolaylı şekilde aldığı işlerden elde ettiği haksız kazancı sahte fatura yöntemiyle aklamaktadır. Zaten bu husus vergi incelemesinde ortaya çıkacaktır. Şu an firari olarak bulunan Bağdatlı, benim vermiş olduğum ifadeden sonra atmış olduğu tweette Ongun ile aramızın iyi olmadığını ve birbirimizden haz etmediğimizi teyitlemiştir." beyanında bulundu.

        Beşiktaş Belediyesinin yapmış olduğu açık hava ihalesine teklif vermek için 2024'ün sonunda teknik şartname aldıklarını belirten Kapki, şunları kaydetti:

        "İhale tarihinden bir gün önce Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş (Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında şüpheli) FaceTime üzerinden beni arayarak ihaleye katılmamamı istedi. Nedenini sorduğumda burayı BELTAŞ'a ihale edeceklerini, bu yüzden teklif vermemem gerektiğini söyledi. 'Bana bir oyun mu kuruyorsunuz' diye sordum. O da bana, tüm firmaları tek tek arayıp teklif vermemelerini söyleyeceğini söyledi. Ben de teklif hazırlığı yapan birkaç firmayı arayarak Ozan İş'in onları da aradığını teyit ettim ve ihaleye hiçbir şirket katılmadı, BELTAŞ'a verildi. Buradaki amaç BELTAŞ üzerinden bu reklam yerlerini dilediği kişilere dilediği şekilde vererek haksız kazanç elde etmektir."

        "AÇIK HAVA REKLAM SEKTÖRÜNDE İNAN GÜNEY'İN HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİĞİ BİLİNİR"

        Kapki, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in daha öncesinde Beşiktaş Belediyesinin iştirak şirketi olan BELTAŞ'ın Genel Müdürü olduğunu ifade ederek, şu iddialarda bulundu:

        "Her ne kadar şu an Beyoğlu'nda belediye başkanı olsa da Beşiktaş Belediyesinde ve BELTAŞ'ta halen fiiliyatta yetkili ve söz sahibidir. Reklam alanlarıyla ilgili işleri organize etmektedir. Dosya kapsamında şüpheli bulunan Serkan Öztürk, İnan Güney'in çok yakın arkadaşıdır ve aynı zamanda kasasıdır. Bu reklam alanlarını Serkan aracılığıyla diğer şirketlere vermektedir. Dosya kapsamında bahsi geçen ve önceki ifademde de Hüseyin Köksal'dan duymuş olduğum SİSTEM içerisinde İnan Güney de vardır. İnan Güney, Ekrem İmamoğlu'na çok yakın bir isimdir. Tabiri caizse Ekrem İmamoğlu'nun adamıdır. Açık hava reklam sektöründe İnan Güney'in çok yüksek miktarlarda haksız kazanç elde ettiği bilinir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vali Toraman'dan trafik uyarısı! Çanakkale'de orman yangını!
        Vali Toraman'dan trafik uyarısı! Çanakkale'de orman yangını!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Devin Özek: Camiamızı mutlu edecek haberlerimiz olacak!
        Devin Özek: Camiamızı mutlu edecek haberlerimiz olacak!
        Trump: Bu bir nabız yoklama görüşmesi
        Trump: Bu bir nabız yoklama görüşmesi
        Fenerbahçe dev zararı KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe dev zararı KAP'a bildirdi!
        8.8'lik Kamçatka ve 6.1'lik Sındırgı'yı uzmanları karşılaştırdı!
        8.8'lik Kamçatka ve 6.1'lik Sındırgı'yı uzmanları karşılaştırdı!
        Pavard sürprizi!
        Pavard sürprizi!
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        11 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        11 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        "İlk hedefimiz play-off"
        "İlk hedefimiz play-off"
        Feci yangında iddianame!
        Feci yangında iddianame!
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Serdal Adalı'dan Sancho açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sancho açıklaması!
        Gaziantep’i denize bağlayacak dev ulaşım hamlesi
        Gaziantep’i denize bağlayacak dev ulaşım hamlesi
        Baş döndürücü rakamlar
        Baş döndürücü rakamlar
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?