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        İş insanına lastik değiştirirken otomobil çaptı

        Denizlili iş insanı Mehmet Ali Hakan Pekdemir'e, Aydın otoyolu gişeleri yakınlarında aracının patlayan lastiğini değiştirmek isterken otomobil çarptı. 47 yaşındaki Pekdemir, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 11:23 Güncelleme: 14.11.2024 - 11:23
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        İş insanına lastik değiştirirken otomobil çaptı
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        Denizlili iş insanı feci kazada hayatını kaybetti. Kaza, Aydın-İzmir Otoyolu'nda dün akşam saatlerinde meydana geldi.

        İHA'da yer alan habere göre, Aydın gişeleri yakınlarında Mehmet Ali Hakan Pekdemir'in kullandığı kamyonetin lastiği patladı.

        Kamyoneti emniyet şeridine park ederek lastiği değiştirmeye çalışan Pekdemir'e, S.K.K. (31) idaresindeki otomobil çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Pekdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Pekdemir'in cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü S.K.K. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Öte yandan kazada hayatını kaybeden Pekdemir'in AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Huriye Şener'in kardeşi olduğu bilgisine ulaşıldı.

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        #Aydın
        #Denizli
        #Kaza
        #İş insanı
        #AK Parti
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